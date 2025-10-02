OpenAI je dosegnuo procijenjenu vrijednost od 470 milijardi eura (500 milijardi dolara). Ta procijenjena vrijednost slijedi nakon dogovora u kojem su sadašnji i bivši zaposlenici prodali otprilike 6,2 milijardi eura vrijedne dionice, prenosi agencija Reuters.

Reuters je izvijestio da je prodaja uključivala konzorcij među kojima su Thrive Capital (američki fond rizičnog kapitala), SoftBank (japanski multinacionalni investicijski gigant), Dragoneer Investment Group (američka investicijska tvrtka usmjerena na rast, koja je ulagala u tvrtke poput Airbnba i Ubera), MGX iz Abu Dhabija (državni fond Ujedinjenih arapskih emirata specijaliziran za umjetnu inteligenciju i tehnologiju) te T. Rowe Price (američka tvrtka za upravljanje imovinom).

Informacije je Reuters dobio od izvora upoznatog s navedenim pitanjem, koji je zatražio anonimnost jer nije bio ovlašten javno govoriti. Isti je izvor rekao Reutersu da je OpenAI odobrio više od 9,4 milijarde eura od prodaje dionica na sekundarnom tržištu. Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer, MGX i T. Rowe Price nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar.

Skok u vrijednosti OpenAI-ja, s 282 milijarde eura ranije ove godine, naglašava brzi rast tog američkog AI diva. Portal The Information je izvijestio da je tvrtka ostvarila oko 4 milijarde eura prihoda u prvoj polovici 2025. godine, što je za 16 posto više u odnosu na ukupan prihod iz 2024. godine.

Reuters je također naveo da prodaja dolazi u vrijeme žestoke konkurencije za AI talente. Meta je nedavno uložila milijarde u tvrtku Scale AI i angažirala njihovog 28-godišnjeg izvršnog direktora, Alexandera Wanga, da vodi novu odjel za superinteligenciju.