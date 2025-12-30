Nvidia je kupila dionice Intela u vrijednosti od pet milijardi dolara i time provodi transakciju najavljenu u sporazumu iz rujna, objavljeno je u ponedjeljak.

Nvidia, dizajner AI čipova i vodeća tvrtka u svijetu prema tržišnoj kapitalizaciji u rujnu je objavila da će platiti 23,28 dolara po dionici za redovne dionice Intela. Naposljetku, po cijeni utvrđenoj u rujanskom sporazumu, kupila je više od 214,7 milijuna Intelovih dionica, objavljeno je.

Američke antimonopolske agencije odobrile su Nvidijino ulaganje u Intel, prema obavijesti koju je ranije u prosincu objavila Savezna trgovinska komisija SAD-a.

Podsjetimo, u kolovozu je američka vlada neočekivano kupila 10-postotni udjel u Intelu za 5,7 milijardi dolara, a istog mjeseca je taj posrnuli div i nekada vodeći proizvođač čipova u svijetu osigurao i financijsku injekciju od dvije milijarde dolara od japanskog Softbanka.

Kako je u rujnu procijenio Reuters, Nvidijin vlasnički udio u Intelu vjerojatno će iznositi četiri posto ili nešto više, čime će biti jedan od vodećih Intelovih dioničara.

Tada je istaknuto da sporazum Nvidije i Intela predviđa i zajednički razvoj čipova, koji bi mogli izmijeniti konkurenciju u sektoru i ugroziti pozicije tajvanskog TSMC‑a i američkog AMD‑a.