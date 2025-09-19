Dramatičan preokret u industriji čipova dogodio se u četvrtak kada je Nvidia objavila da ulaže 4,6 milijardi eura (5 milijardi dolara) u Intel, čime ta kompanija postaje, i suradnik, i dioničar Intela, u dugoročnoj strategiji preoblikovanja računalstva.

Prema podnesku Nvidije, tvrtka će kupiti obične dionice Intela po vrijednosti od 21,8 eura po dionici. Ovaj potez zahtijeva regulatorno odobrenje i slijedi nakon prošlomjesečne akvizicije u kojoj je vlada SAD-a stekla 10% udjela u Intelu, što iznosi 433,3 milijuna dionica bez prava glasa po cijeni od 19,2 eura za svaku dionicu.

"Fuzija platformi svjetske klase"

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang opisao je u objavi savez kao fuziju dviju platformi svjetske klase. Objasnio je da će se Intelova snaga u CPU-ima i Nvidia u GPU-ima spojiti za primjene umjetne inteligencije.

Ovo partnerstvo je priznanje da se računalstvo temeljito promijenilo. Era ubrzanog i AI računalstva je stigla, izjavio je Huang, a prenosi agencija AP.

Nakon vijesti, dionice Intela porasle su gotovo 23%, što je njihov najveći dnevni skok od 1987. godine, dok su dionice Nvidije porasle više od 3%. Taj rast povećao je vrijednost udjela američke vlade u Intelu na 12,2 milijarde eura, što je povećanje od 2,3 milijarde eura.

Intel će proizvoditi prilagođene procesore za Nvidia AI platforme i opskrbljivati PC čipove koji integriraju Nvidijinu grafičku tehnologiju. Međutim, nikakav formalni ugovor o proizvodnji još nije potpisan. Potencijalni pristup Intelovim pogonima mogao bi smanjiti Nvidijinu ovisnost o tajvanskoj kompaniji Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Huang je naglasio da obje tvrtke ostaju vrlo uspješni kupci TSMC-u.

"Vrlo velika prekretnica"

Intelov pad s pozicije pionira Silicijske doline na poziciju borbenog konkurenta je očit. Tvrtka je u 2023. godine prijavila gubitke od 17,5 milijardi eura i dodatnih 3,4 milijarde eura u prvoj polovici 2024. godine, uz planove smanjenja radne snage za četvrtinu do kraja 2025. godine.

Ovo je vrlo velika, važna prekretnica. Smatram da je ovo prilika koja mijenja pravila igre i da možemo surađivati, riječi su kojima je sporazum dviju kompanija predstavio izvršni direktor Intela Lip-Bu Tan, imenovan u ožujku.

Huang je pojasnio da Trumpova administracija nije imala nikakvu ulogu u ovom partnerstvu, iako je dodao da bi ona naravno bila vrlo podržavajuća.

Analitičar Wedbush Securitiesa Daniel Ives nazvao je dogovor povoljnim za američku tehnologiju te izjavio da stavlja Intel u središte AI igre, piše AP.

Nvidijini čipovi nisu dobrodošli u Kini

U međuvremenu, kineski dužnosnici zabranili su domaćim tvrtkama kupovinu Nvidia čipova, a Huawei je proširio proizvodnju AI čipova, što naglašava konkurentske napetosti u inozemstvu.

Objava je vremenski poklopljena s Huangovim posjetom Britaniji, gdje se pridružio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na kraljevskoj večeri.