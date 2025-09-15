Američki proizvođač čipova Nvidia prekršio je kineske propise o monopolu, objavio je regulator u ponedjeljak u priopćenju o rezultatima preliminarne istrage, istaknuvši da nastavlja provjeru poslovanja američkog diva na domaćem tržištu.

Istraga je otvorena u prosincu i preliminarni rezultati pokazali su da je američka kompanija prekršila kineske propise, objavio je regulator u kratkom priopćenju, ne navodeći pojedinosti.

Nvidia je možda prekršila i obveze iz uvjetne dozvole za kupnju izraelske kompanije za projektiranje čipova Mellanox Technologies iz 2020. godine, stoji u priopćenju.

Državna uprava za regulaciju tržišta nastavit će s istragom, dodaje se.

Prema kineskom zakonu za zaštitu tržišnog natjecanja, kompanijama se može izreći novčana kazna u iznosu od jedan do deset posto godišnjeg prihoda iz prethodne godine. Prema izvješću kompanije za fiskalnu godinu koja je završila 26 siječnja Nvidia je na kineskom tržištu ostvarila prihod od 17 milijardi dolara, što odgovara čak 13 njezinog ukupnog prihoda.

Američka kompanija nije odmah odgovorila na upit Reutersa da komentira rezultate preliminarne kineske istrage.

Američki i kineski predstavnici otvorili su u nedjelju u Madridu novu rundu trgovinskih pregovora, a tema razgovora, kako se očekuje, trebali bi biti i čipovi, uključujući one koje proizvodi Nvidia.