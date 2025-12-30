Kako će izgledati svijet jednom kada umjetna inteligencija premaši ljudsku inteligenciju i kada roboti postanu toliko napredni da će moći raditi sve stvari kao i ljudi, odnosno i bolje? Optimisti vjeruju kako će tehnologija tada odrađivati sve poslove, dok će ljudi raditi samo ono što žele i prepustiti se uživanju u životu, dok je scenarij pesimista sličan onom iz filma Terminator.

Iako smo daleko od takvih robota, kompanije danas ulažu milijarde dolara u njihov razvoj i treniranje, a kako izgleda kada treniranje krene u krivom smjeru na bolan je način osjetio jedan kineski istraživač.

Robot imitirao njegove pokrete

On je trenirao robota Unitree G1, noseći posebno odijelo povezano s robotom koji onda imitira njegove pokrete u stvarnom vremenu. Tijekom treniranja odlučio je isprobat high kick udarac, a isti je taj udarac kopirao i robot, no kako se robot okrenuo prema njemu, tako je i njegova noga poletjela prema tijelu istraživača i završila na nezgodnom mjestu.

Nakon što ga je robot udario u međunožje, muškarac se uhvatio za bolno mjesto i čučno, a robot je odmah kopirao njegove pokrete i napravio isto. Osoba koja je snimala video počela se smijati, no čini se kako muškarcu koji je dobio udarac nije bilo do smijeha. Unitreejev model G1 visok je 1,32 metra i težak 35 kilograma te je pokretljiviji od prosječnog čovjeka, a prema ovom videu možemo vidjeti kako je i njegov udarac prilično snažan i bolan. Pogotovo kada udari u pravo mjesto.

Zaista revolucionarno

Koliko ljudi u povijesti može reći da su se sami udarili u jaja? Zaista revolucionarno, Ispunjen je tisućljetni san čovječanstva. Naša sudbina je ispunjena, samo su neki od komentara na društvenim mrežama na ovaj video.

Ovo, naravno, nije prvi put da je testiranje s robotima krenulo u krivom smjeru. Sredinom ove godine mrežom se raširio video robota koji se oteo kontroli i počeo snažno mahati rukama u smjeru jednog zaposlenika. Naglim pokretima i mahanjem ruku razbacao je stvari, no srećom bio je svezan za stup pa se nije mogao previše udaljiti. Da je slučajno udario muškarca koji je bio pored njega, mogao ga je ozbiljno ozlijediti.

Podsjetimo, nedavno su iz Europola upozorili na opasnost koju bi mogli predstavljati roboti u budućnosti. Naime, postoji mogućnost kako bi hakeri i kriminalci mogli preuzeti kontrolu nad njima i onda ih iskoristili za kriminalne aktivnosti, napade i slično.

Izvor: Daily Mail