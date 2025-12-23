Tehnologija se mijenja takvom brzinom da je zaista teško predvidjeti kako će izgledati svijet za desetak godina. Ono što možemo pretpostaviti da će u njemu veliku ulogu imati umjetna inteligencija, da bi roboti mogli postati dio naše svakodnevice, kao i dronovi te robotaksiji. Takva će tehnologija i veliki napredak stvoriti velike nove mogućnosti i u teoriji bi nam trebali olakšati posao i živote, no kako se naglašava u novom izvještaju Europola, takva će tehnologija privući i kriminalce i teroriste.

Njihov izvještaj, komentirali su na stranici Futurist, predstavlja zabrinjavajuću potencijalnu budućnost kriminala u kojoj se koristi rapidno razvijajuća tehnologija.

O tzv. robotima ubojicama govori se već dugo vremena i brojni znanstvenici i stručnjaci već su potpisivali peticije protiv njihova korištenja u stvarnim situacijama, no u Europolovom izvještaju spominje se više potencijalnih scenarija opasnih svakodnevnih situacija u budućnosti.

Ako preuzmu kontrolu nad autonomnim vozilima…

Dronovi, roboti pa čak i autonomna vozila tako bi mogli postati alati kriminalaca i terorista. Među inim, bespilotne letjelice mogle bi se koristiti za krađe, a ne treba niti spominjati što se može dogoditi u slučaju hakiranja i preuzimanja kontrole nad autonomnim automobilima. Oni bi se mogli iskoristiti kao oružje s kojim se udaljeno upravlja i napada pješake, a onda bi nakon takvih nesreća policija tek trebala utvrditi je li riječ o nekakvom napadu i hakiranju ili tehničkoj grešci na vozilu.

Slična je stvar i s humanoidnim robotima. Hakeri i njih mogu iskoristiti u nekim svojim akcijama pretvoriti ih u kriminalce, a problem je što će biti jako teško prepoznati jesu li njihovo ponašanje, odnosno zločini koje bi mogli počiniti, bili namjerno napravljeni ili ne. Posebno se opasnima čini roboti koji se koriste u zdravstvu. Oni se već sada koriste u nekim operacijama, a nije teško zaključiti kako će u budućnosti biti sve više prisutni u bolnicama i operacijskim salama. Ako hakeri uspiju njih hakirati i preuzeti kontrolu nad njima, mogli bi ugroziti živote pacijenata.

Iako iz Europola kažu kako nitko ne može predvidjeti budućnost, pogotovo jer se stvari danas kreću velikom brzinom, naglašavaju kako već imamo znakove upozorenja, navodeći primjer autonomnih dronova koji se koriste u rusko-ukrajinskom ratu, kao i korištenje dronova oko europske infrastrukture poput aerodroma, energetskih postrojenja i slično. O takvoj budućnosti i takvim potencijalnim scenarijima treba razmišljati već danas te policija već mora razmišljati o oružjima protiv takvih prijetnji poput mreža s ugrađenim granatama za borbu protiv dronova ili posebnog oružja za s kojim se mogu boriti protiv robota.

Izvor: Futurist

