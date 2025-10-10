Posljednjih mjeseci europske države imaju sve više problema s nepoznatim dronovima koji se pojavljuju u blizini zračnih luka, kritične infrastrukture i vojnih baza. Osim što utječu na zrakoplovni promet pa su mnogi letovi odgođeni ili otkazani, takve bespilotne letjelice unose i nemir među stanovništvom i svi postavljaju isto pitanje - zašto ih se ne sruši.

Njemačka radi na zakonu koji će policiji omogućiti upravo to - rušenje nepoznatih dronova, odnosno bespilotnih letjelica za koje se ne zna tko s njima upravlja. Prijedlog zakona je spreman, a kako bi on stupio na snagu, potrebno je još odobrenje parlamenta. S obzirom na to da su takvi dronovi postali sve veći problem, čini se kako ne bi trebalo biti previše otpora njegovom izglasavanju.

To nećemo dopustiti

Da takve nepoznate letjelice predstavljaju prijetnju javnoj sigurnost, upozorio je nedavno i kancelar Merz. To nećemo dopustiti, poručio je u objavi na društvenim mrežama. On se nada kako će, jednom kada zakon stupi na snagu, federalne agencije moći učinkovitije otkrivati, presretati i neutralizirati takve letjelice.

Merz, a s njim se slažu i vlasti u Poljskoj i Danskoj, gdje su također zabilježeni takvi dronovi, vjeruje kako su bespilotne letjelice dio hibridnog rata koji na području Europe provodi Vladimir Putin.

Dok dronovi za sada samo nadlijeću područja oko aerodroma, vojnih baza, elektrana i slično, strahuje se da bi jednom takve letjelice mogle biti naoružane i krenuti u napade. Kako bi se što učinkovitije obranili od te prijetnje, njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt traži suradnju s Ukrajinom i Izraelom, zemljama koje imaju veliko iskustvo s ratišta u korištenju bespilotnih letjelica u ofenzivne i defenzivne svrhe.

S novim zakonom, objasnio je Dobrindt, žele se postaviti jasna pravila o tome koja bi agencija trebala reagirati na incidente s dronovima pod određenim uvjetima. Kada su u pitanju manji dronovi koji lete nižim visinama, za njihovu neutralizaciju bit će odgovorna policija, no za neke veće i potencijalno opasnije bespilotne letjelice bit će odgovorna vojska.

Izvor: The Guardian