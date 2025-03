Airbus otišao korak dalje: Predstavili dron presretač koji će minijaturnim raketama rušiti druge dronove

Tvrtka Airbus je predstavila novi sustav za borbu protiv bespilotnih letjelica, Low-Cost Air Defence (LOAD) bespilotnu letjelicu, dizajniranu za presretanje i neutralizaciju dronova i drugih bespilotnih letjelica pomoću minijaturnih projektila zrak-zrak. Za razliku od eksplozivnih bespilotnih letjelica za jednokratnu upotrebu, LOAD je višekratni obrambeni sustav namijenjen učinkovitom poboljšanju sposobnosti protuzračne obrane.

Predstavljen na sajmu DWT Unbemannte Systeme X u njemačkom gradu Bonnu, Airbus planira provesti probne letove naoružanog prototipa do kraja 2025.godine, s ciljem proizvodnje u punom opsegu do 2027. godine. Platforma se temelji na dronu Do-DT25, izvorno razvijenom za obuku projektila i simulaciju krstarećih projektila. Prilagođena verzija bit će opremljena s do tri mala projektila zrak-zrak, kao što je prikazano na konceptu Airbusa.

DWT Unbemannte Systeme X has begun today in Bonn 🇩🇪 where Airbus will present its Uncrewed Aerial Systems (UAS), from light-tactical UAS to such as Aliaca and Flexrotor to the large long endurance #Eurodrone.



Also featured: Low-Cost Air Defence based on our Do DT25 aerial target… pic.twitter.com/UEeb3ALbEO