Nvidia je predstavila svoj modul Jetson Thor, nasljednika Jetson Orina, s dosad neviđenom učinkovitošću i mogućnostima. Pokretan Blackwell grafičkim procesorima (GPU), donosi više od sedam puta veću računalnu snagu za umjetnu inteligenciju, dvostruko više memorije te više nego trostruko veću brzinu i učinkovitost.
Ti skokovi u mogućnostima omogućuju humanoidnim robotima obradu senzorskih podataka, poboljšano vizualno zaključivanje i trenutnu interakciju s ljudima i okolinom. Kako navode iz Nvidije, Jetson Thor rješava jedan od najvažnijih izazova u robotici - oživjeti robote kako bi mogli imati pametne interakcije u stvarnom vremenu s ljudima i fizičkim svijetom.
Već u širokoj primjeni
Prema portalu Gizmodo, institucije poput Sveučilišta u Zürichu i Stanforda već su integrirale Jetson Thor u laboratorije i eksperimentalne robote. Na korporativnoj strani, među prvim korisnicima su Amazon, Meta, Caterpillar i Agility Robotics. Američki proizvođač poljoprivredne mehanizacije John Deere i OpenAI također istražuju mogućnosti primjene tog modula, osobito u automatizaciji i razvoju robotike.
Nvidijin Jetson AGX Thor razvojni komplet, koji uključuje Jetson T5000 modul, matičnu ploču, hlađenje i napajanje, košta 3240 eura i dostupan je na službenim stranicama Nvidije. Drive AGX Thor komplet za autonomna vozila već je u prednarudžbi, a isporuke su planirane za rujan.
Nvidijina rastuća vizija
Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang predviđa da će ovo desetljeće obilježiti robotika, autonomna vozila i strojevi pogonjeni umjetnom inteligencijom. Ranije ove godine Nvidia je predstavila i Cosmos, paket AI modela za obuku humanoidnih robota.