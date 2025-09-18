Povodom Međunarodnog dana mikroorganizama, Hrvatsko mikrobiološko društvo i Institut Ruđer Bošković ove subote (20. rujna) organiziraju posebnu edukativnu avanturu “Šetnju s mikrobima” namijenjenu prvenstveno djeci. Okupljanje je u 10 sati kod paviljona Jeka u parku Maksimir, a sudjelovanje je besplatno uz prijavu za djecu (roditelji idu u pratnji).

Tijekom sat i pol šetnje najmlađi će se upoznati sa svijetom mikroba – od bakterija koje pomažu biljkama pa do informacija o tome zašto je fermentirana hrana zdrava i kakvu ulogu imaju mikroorganizmi u njenoj pripremi, što su antibiotici i kako nam pomažu, ali i zašto ih treba pametno koristiti.

Bit će govora o tome zašto je pranje ruku i dalje najjednostavnija zaštita pa čak i kakvi mikroorganizmi žive u špiljama.

Kroz radionice i interaktivne točke djeca će istraživati prirodu, razgovarati sa znanstvenicima o krpeljima i bolestima koje prenose te otkriti koliko mikrobi znače za kruženje tvari u prirodi i naše zdravlje.

Naš je cilj djeci i roditeljima pokazati da mikrobi nisu samo uzročnici bolesti, već i naši saveznici bez kojih nema kruha, sira, vina, pa čak ni zdravog tla i zraka, istaknula je dr. sc. Ivana Babić, znanstvenica u Zavodu za istraživanje mora i okoliša IRB-a te članicaorganizacijskog tima HMD-a.

Šetnja je prilika da se znanost "preseli" u prirodu i da se nevidljivo učini vidljivim, a više detalja i prijave dostupni su na stranicama Hrvatskog mikrobiološkog društva.