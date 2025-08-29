Američki proizvođač čipova za umjetnu inteligenciju razgovara s Bijelom kućom, nastojeći dobiti dozvolu za izvoz manje naprednih inačica najnovijeg grafičkog procesora (GPU) u Kinu, no pregovori će potrajati, izjavio je izvršni direktor Nvidije Jensen Huang.

Istaknuo je da prodaja američke tehnologije svijetu SAD-u daje prednost u tehnološkoj utrci.

U razgovoru za televiziju Fox Business Network u četvrtak Huang je rekao da su razgovori s Bijelom kućom o isporuci naprednih čipova Blackwell već počeli.

Razgovori će potrajati neko vrijeme, ali... predsjednik Trump razumije da će Amerika lakše pobijediti u utrci za AI bude li cijeli svijet gradio AI na temelju američke tehnologije.

Početkom mjeseca američki predsjednik nagovijestio je da bi mogao dozvoliti Nvidiji prodaju manje napredne inačice čipa Blackwell u Kini, napominjući da bi taj čip imao 30 do 50 posto slabije performanse od standardne inačice.

Trumpove najave došle su usprkos duboko ukorijenjenim strahovima Washingtona da bi Kina mogla upotrijebiti američku tehnologiju umjetne inteligencije za jačanje vojske. Zagovaratelji antikineske politike u SAD‑u strahuju da bi čak i prodaja slabije inačice čipa Blackwell na kineskom tržištu mogla Pekingu otvoriti mogućnost pridobivanja još naprednije računalne tehnologije iz SAD‑a, dok se dvije zemlje bore za tehnološku nadmoć.

U svibnju je Reuters izvijestio da Nvidia priprema novi čip za kinesko tržište na temelju najnovijeg modela najnaprednijih čipova za umjetnu inteligenciju Blackwell po znatno nižim troškovima.

Činjenica da je uprava Nvidije isključila potencijalno poslovanje na kineskom tržištu iz prognoza za tekuće tromjesečje naglašava nesigurnost uzrokovanu kinesko‑američkim trgovinskim napetostima, usprkos nedavno postignutom dogovoru s američkom vladom prema kojem je Nvidia dobila izvozne dozvole za isporuku čipova H20 u Kinu, a zauzvrat se obvezala uplaćivati 15 posto prihoda od tih transakcija u američku državnu blagajnu. Huang je rekao da Nvidia još nije dobila narudžbe za čipove H20 iz Kine.

Na pitanje bi li bio primoran pristati kad bi američki predsjednik zatražio 15 posto prihoda od prodaje čipova Blackwell na kineskom tržištu, Huang je rekao da je otvoren i za tu opciju.

Ne bih rekao da bih bio 'primoran pristati', ali na kraju krajeva, mogućnost da naša kompanija prodaje proizvode u Kini u najboljem je interesu i svijeta i naše zemlje, kazao je Huang, istaknuvši da kompanija nema ništa protiv bilo kojeg uvjeta koji bi doveo do odobrenja prodaje tog čipa u Kini.

Prema Huangovim procjenama, vrijednost kineskog tržišta umjetne inteligencije za Nvidiju iznosi 50 milijardi dolara.

Nadam se da ćemo se moći vratiti i iskoristiti značajan dio tih 50 milijardi dolara, istaknuo je Huang.