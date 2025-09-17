Kineski regulator naredio je velikim kineskim tehnološkim divovima prekid suradnje s Nvidiom. Točnije, naređeno je da zaustave kupovinu čipova za umjetnu inteligenciju i otkažu bilo kakve buduće narudžbe, objavio je Financial Times.

Među ostalima, odluka se odnosi na velike kompanije poput ByteDancea i Alibabe, koji bi trebali prekinuti testiranja i narudžbe Nvidijine grafičke kartice RTX Pro 6000D, koju je Nvidija razvila upravo za kinesko tržište.

Kako navode, odluka je dio šireg nastojanja kineske vlade da smanji ovisnost o američkoj tehnologiji.

Ovakav potez Kine dolazi nakon što je američka administracija ograničila pristup najnaprednijoj američkoj tehnologiji za kineske tvrtke, ali i nakon što je Kina optužila Nvidiju da je prekršila njihove zakone o tržišnom natjecanju.

Kineska administracija već je ranije savjetovala velikim tvrtkama da se okrenu kineskim dobavljačima. Pogotovo nakon što je Nvidija razvila "slabiji" AI čip (H20) za kinesko tržište kako bi izbjegla američku zabranu prodaje najnovije tehnologije Kini.

Izvor: Reuters