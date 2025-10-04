Južna Afrika i Europa trebale bi surađivati na uspostavi alternativnog "lanca vrijednosti" za dijelove električnih vozila poput baterija kako bi ublažile ovisnost o Kini, rekao je izvršni direktor južnoafričkog ogranka njemačkog BMW-a.

Južna Afrika bi zajedno s Europom mogla, primjerice, osmisliti strategiju za stvaranje alternativnog lanca vrijednosti za baterije za električna vozila, rekao je Peter van Binsbergen u intervjuu u srijedu na marginama automobilske konferencije.

To bi svijetu pružilo alternativu Kini, poručio je.

Kina trenutno dominira globalnom proizvodnjom baterijskih ćelija, što nekim proizvođačima automobila otežava ispunjavanje zahtjeva o porijeklu pri izvozu, posebno u Europi.

Ako vam treba baterija, stići će iz Kine, rekao je van Binsbergen. Moramo naći odgovor za takvu situaciju, smatra.

Južnoafrička Republika središte je je automobilske proizvodnje na Crnom kontinentu, s podružnicama globalnih divova poput Forda, Volkswagena, BMW-a i Toyote koji ih sklapaju i prodaju kako domaćim tako i kupcima u Europi.

U Velikoj Britaniji i EU zajedno završi gotovo polovina vozila koja se proizvedu u Južnoj Africi.

Čelnici južnoafričke automobilske industrije žele koordinirani pristup razvoju električnih vozila na nacionalnoj razini, rekavši da napori pojedinačnih brendova neće biti dovoljni.

Predsjednik Fordova ogranka u Africi Neale Hill rekao je da su proizvođači automobila zabrinuti što nema pomaka u domaćim planovima za vozila na nova goriva, iako je predsjednik JAR-a Cyril Ramaphosa prošle godine najavio potencijalne subvencije za potrošače i izjavio da bi hibridi i plug-in hibridi trebali biti uključeni u planirane poticaje za proizvodnju.

Mi ne napredujemo, u oštroj suprotnosti s, primjerice, zemljom poput Etiopije koja već na cestama ima preko 100.000 električnih vozila, u usporedbi s nešto više od 4.000 u Južnoj Africi, rekao je Hill.

Situacija zahtijeva hitne mjere budući da su se Ujedinjeno Kraljevstvo i EU obvezali obustaviti prodaju novih vozila na fosilna goriva do 2035.

Južnoafrička vlada već je najavila 150-postotni porezni odbitak od sljedeće godine za ulaganja u proizvodnju električnih i vozila na vodikove ćelije, rekao je u četvrtak ministar trgovine Parks Tau predstavnicima autoindustrije.

Južna Afrika je s međunarodnim partnerima, uključujući Svjetsku banku, izradila i nacionalnu strategiju za ključne minerale koja bi trebala osigurati lance opskrbe za domaću industriju električnih vozila i privući ulaganja u pogone za proizvodnju baterija i dijelova za električna vozila.

Ako se ne prilagodimo, riskiramo gubitak ključnih izvoznih tržišta, upozorio je ministar Južnoafričke Republike.