Oslanjanje Europe na azijske dobavljače baterija za električna vozila ugrožava sigurnost opskrbe i tehnološki suverenitet, utvrdila je konzultantska kuća Deloitte uoči sajma automobila u Münchenu.

Udio Europe u svjetskoj proizvodnji baterija za električne automobila iznosio je prošle godine samo 13 posto, a proizvodile su ih gotovo isključivo podružnice kineskih i južnokorejskih tvrtki, navodi Deloitte u izvješću.

Samo jedna kompanija sa sjedištem u EU proizvodi baterije, i to u ograničenom opsegu.

Udio Kine u svjetskoj proizvodnji iznosi pak oko 70 posto, napominje savjetodavna tvrtka.

Prihodi od prodaje baterija električnih vozila u Europi porast će pak do 2030. godine na 54 milijarde eura, s prošlogodišnjih 16 milijardi u 2024., procjenjuju.

Ako Europa u kratkom roku ne počne proizvoditi više baterija, njezino tržište električnih vozila moglo bi još dublje potonuti u ovisnost o kineskim i drugim azijskim dobavljačima.

Europa mora proizvoditi najmanje 40 posto svjetskih baterija ako želi igrati značajniju ulogu u tom sektoru, izračunali su u Deloitteu. Baterije su najskuplja komponenta električnih vozila, koja određuje troškove, performanse i domet vožnje, podsjećaju.

Dominacija Azije zapravo predstavlja "regionalnu monopolizaciju" tržišta, upozorava Deloitte, naglašavajući da bi europski proizvođači automobila u takvim uvjetima mogli izgubiti pristup najnovijim tehnologijama.