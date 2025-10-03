Kad je Perplexity predstavio svoj web preglednik pokretan umjetnom inteligencijom, Comet, mnogi su bili sumnjičavi. Preglednik koji "funkcionira potpuno drugačije" od klasičnih preglednika trebao bi pretraživanje i pregledavanje interneta pretvoriti u jednostavan razgovor s računalom.tri vijesti o kojima se priča Nije prvi ni zadnji put Neobičan ulov: Filipinski ribari "upecali" kineskog uljeza Sve objavili na Facebooku Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu Jasan se razlog Očekivanja su bila velika, a stvarnost je drukčija: Šef Forda objasnio što se sprema na tržištu električnih automobila
Podsjetimo, Comet je dizajniran kao osobni asistent koji može pretraživati internet, organizirati kartice unutar preglednika, pisati e-mailove, kupovati, upisivati obaveze u kalendar i slično.
Dva mjeseca nakon predstavljanja i nakon što je bio dostupan pretplatnicima Perplexity Maxa, Comet je besplatan i dostupan za korisnike diljem svijeta. Iz Perplexitiya ističu kako je od predstavljanja "lista čekanja" narasla na više milijuna, a upravo je to potaknulo tvrtku da lansira Comet kao besplatni preglednik za sve. To i činjenica da bi joj više korisnika moglo pomoći u borbi s Googleom, OpenAI i Anthropicom koji su već predstavili vlastite AI agente i preglednike.
Mnogo smo naučili otkako smo Comet prvi put učinili dostupnim. Kada su korisnici Perplexityja prvi put preuzeli Comet, broj pitanja koja su postavili povećao se za 6-18 puta u prvom danu. Znatiželja je u svima nama. Odjednom je postavljanje novih pitanja lakše, taj divan zadani način korištenja interneta. Naučili smo: internet je bolji na Cometu, poručili su iz tvrtke.
Comet is now available to everyone in the world.— Perplexity (@perplexity_ai) October 2, 2025
In the last 84 days, millions have joined the Comet waitlist looking for a powerful personal AI assistant and new ways to use the internet.
The internet is better on Comet. pic.twitter.com/te82RnzssJ
I dok korisnici diljem svijeta sad mogu isprobati Comet i na vlastitim računalima, iz tvrtke već najavljuju kako rade na mobilnoj verziji Cometa, ali i razvijaju značajku "Background Assistant" koja bi trebala moći raditi na više zadataka istovremeno i asinkrono. Prvi će ju moći isprobati preplatnici koji plaćaju Max.
Iz tvrtke su "Background Assistanta" opisali kao "tim asistenata koji radi za vas", a kojima "možete upravljati i čije aktivnosti možete pratiti kroz središnju upravljačku ploču". Korisnici će u svakom trenutku moći "preuzeti kontrolu" od "asistenta", ali i otići popiti kavu i ostviti "asistenta" da sam radi zadatke koji su mu zadani.