Kad je Perplexity predstavio svoj web preglednik pokretan umjetnom inteligencijom, Comet, mnogi su bili sumnjičavi. Preglednik koji "funkcionira potpuno drugačije" od klasičnih preglednika trebao bi pretraživanje i pregledavanje interneta pretvoriti u jednostavan razgovor s računalom.

Podsjetimo, Comet je dizajniran kao osobni asistent koji može pretraživati internet, organizirati kartice unutar preglednika, pisati e-mailove, kupovati, upisivati obaveze u kalendar i slično.

Dva mjeseca nakon predstavljanja i nakon što je bio dostupan pretplatnicima Perplexity Maxa, Comet je besplatan i dostupan za korisnike diljem svijeta. Iz Perplexitiya ističu kako je od predstavljanja "lista čekanja" narasla na više milijuna, a upravo je to potaknulo tvrtku da lansira Comet kao besplatni preglednik za sve. To i činjenica da bi joj više korisnika moglo pomoći u borbi s Googleom, OpenAI i Anthropicom koji su već predstavili vlastite AI agente i preglednike.

Mnogo smo naučili otkako smo Comet prvi put učinili dostupnim. Kada su korisnici Perplexityja prvi put preuzeli Comet, broj pitanja koja su postavili povećao se za 6-18 puta u prvom danu. Znatiželja je u svima nama. Odjednom je postavljanje novih pitanja lakše, taj divan zadani način korištenja interneta. Naučili smo: internet je bolji na Cometu, poručili su iz tvrtke.

Comet is now available to everyone in the world.



In the last 84 days, millions have joined the Comet waitlist looking for a powerful personal AI assistant and new ways to use the internet.



The internet is better on Comet. pic.twitter.com/te82RnzssJ — Perplexity (@perplexity_ai) October 2, 2025

I dok korisnici diljem svijeta sad mogu isprobati Comet i na vlastitim računalima, iz tvrtke već najavljuju kako rade na mobilnoj verziji Cometa, ali i razvijaju značajku "Background Assistant" koja bi trebala moći raditi na više zadataka istovremeno i asinkrono. Prvi će ju moći isprobati preplatnici koji plaćaju Max.

Iz tvrtke su "Background Assistanta" opisali kao "tim asistenata koji radi za vas", a kojima "možete upravljati i čije aktivnosti možete pratiti kroz središnju upravljačku ploču". Korisnici će u svakom trenutku moći "preuzeti kontrolu" od "asistenta", ali i otići popiti kavu i ostviti "asistenta" da sam radi zadatke koji su mu zadani.