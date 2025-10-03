Više od 900 milijuna ljudi svakodnevno koristi Snapchat. Svi oni objavljuju fotografije, dopisuju se s drugim korisnicima i općenito stvaraju sadržaj. No, s vremenom tog je sadržaja na Snapchatovim serverima jednostavno previše.

Stoga su u Snapu odlučili povući nepopularan potez. Kako su objavili na službenom blogu, otkako su lansirali opciju Memories (Uspomene), 2016. godine, korisnici su spasili više od bilijun uspomena. To je brojka o kojoj u trenutku lansiranja nisu mogli ni razmišljati.

Međutim, sve te Uspomene opterećuju njihov sustav. Stoga su odlučili početi naplaćivati pohranu Uspomena na Snapchatovim serverima.

Svi oni korisnici koji imaju manje od 5GB pohranjenog sadržaja u Memories, ne moraju brinuti. Za njih se ništa neće promijeniti. Oni pak koji su na platformi dulje i imaju pohranjeno više sadržaja, imaju nekoliko opcija.

U sljedećih 12 mjeseci, koliko Snapchat osigurava "privremenu pohranu" za sve Memories koje premašuju 5GB, korisnici moraju odlučiti. Žele li preuzeti Memories koje premašuju 5GB i pohraniti ih negdje na računalo, telefon ili u oblak.

Dovoljno je otvoriti aplikaiciju, kliknuti na ikonu fotografije kako bi ušli u "Memories", odabrati i držati one Snapove koje žele preuzeti i kad iskoči meni, odabrati "Export". Nakon toga je potrebno samo odabrati gdje žele preuzeti svoje Snapove.

Ili Snapu platiti za "Plan pohrane Memories" i tako kupiti dodatnih 100 GB, 250 GB ili pak 5TB prostora za pohranu.

Nikad nije lako prijeći s besplatne usluge na plaćanje, ali nadamo se da je vrijednost koju pružamo s Memories vrijedna cijene. Hvala vam što ste nam povjerili neke od svojih najdragocjenijih trenutaka. Ove promjene omogućit će nam da nastavimo ulagati u poboljšanje Memories za cijelu našu zajednicu, stoji u objavi iz Snapa.

Ono što nije poznato je kad bi Snap mogao početi naplaćivati pretplatu i po kojoj cijeni. Naime, taj podatak za sad nije bilo moguće doznati.