Gubitak težine ne proizlazi samo iz sagorijevanja kalorija. Novo istraživanje otkriva kako tjelovježba može kemijski potisnuti glad kod miševa.

Američki znanstvenici sa Sveučilišta Stanford i Baylor College of Medicine identificirali su metabolit nazvan Lac-Phe koji preplavljuje krvotok miševa nakon intenzivne aktivnosti. U mozgovima miševa Lac-Phe očito blokira neuronski put koji inače potiče hranjenje. Yong Xu, medicinski znanstvenik s Baylora, opisao je otkriće kao nešto što daje uzbudljivu mogućnost, sugerirajući da bi jednog dana moglo inspirirati nove lijekove za upravljanje tjelesnom težinom.

Koncept na kojem radi spomenuti metabolit, podsjeća na Ozempic, čiji je aktivni sastojak osmišljen da oponaša prirodni hormon koji kontrolira razinu šećera u krvi i žudnju za slatkim.

Ovo otkriće je važno jer pomaže objasniti kako prirodno proizvedena molekula može utjecati na apetit interakcijom s ključnim dijelom mozga koji regulira glad i tjelesnu težinu, objasnio je Jonathan Long, biokemičar sa Stanforda i jedan od autora istraživanja objavljenog u časopisu Nature Metabolism.

Lac-Phe je prvi put zabilježen kod miševa 2022. godine, ali kasnija istraživanja na ljudima također su potvrdila da se isti metabolit povećava nakon tjelovježbe. U jednom testu izdržljivosti sudionici s jačim porastom Lac-Phe nakon vježbanja izgubili su više trbušne masti.

Razumijevanje kako Lac-Phe djeluje važno je za razvoj njega ili sličnih spojeva u tretmane koji bi mogli pomoći ljudima da smršave, kaže Yang He, neurolog s Baylora. Njegov je tim pokazao da Lac-Phe inhibira AgRP neurone, koji inače potiču glad potiskivanjem PVH neurona (paraventrikularne jezgre hipotalamusa, odnosno moždane stanice koje smanjuju osjećaj gladi i reguliraju ravnotežu tjelesne težine potiskivanjem signala za apetit). Kada je aktivnost AgRP blokirana, apetit se smanjio.

Istraživanja se nastavljaju, ali znanstvenici vjeruju da bi Lac-Phe jednog dana mogao oblikovati nove terapije protiv pretilosti.

Izvor: Science Alert