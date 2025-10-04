Dok su neki jedva dočekali alate umjetne inteligencije i koriste ih u svakom aspektu svog života, drugi baš i nisu raspoloženi da im AI asistenti iskakuju na svakom koraku.

Neki se možda bave povjerljivim stvarima, pa im nije u interesu da podaci s kojima barataju budu vidljivi "nekom tamo sustavu nad kojim nemaju kontrolu".

Koji god razlog za ne korištenje umjetne inteligencije na računalu ili pametnom telefonu bio, postoji način kako ih isključiti ili barem utišati. Ovi savjeti neće u potpunosti izbaciti umjetnu inteligenciju iz vaših života, ali vam mogu pružiti predah.

Appleova umjetna inteligencija

Otkako je Apple predstavio svoj sustav umjetne inteligencije, Apple Intelligence, svaka nova generacija njihovih pametnih telefona ili računala, ima sve više AI značajki.

Od sažimanja poruka, uređivanja teksta, izrade personaliziranih emojija, određivanje prioriteta obavijesti pa sve do obrade fotografija i videa.

Za one kojima je jednostavno previše umjetne inteligencije u životu, postoji jednostavno rješenje za isključivanje tih postavki.

Dovoljno je otvoriti postavke na iPhoneu, pronaći u izborniku Apple Intelligence i Siri i tamo isključiti Apple Intelligence.

Ako ste ipak zainteresirani za neke AI značajke, ali ne za sve, Apple vam nudi i tu mogućnost.

Za isključivanje alata za AI obavijesti, u postavkama pronađite značajku Obavijesti, potom Prioritiziranje obavijesti i isključite prekidač. Isto možete napraviti i sa značajkom Sažmi obavijesti.

Želite li pak isključiti AI značajke za stvaranje slika i teksta, u postavkama pronađite značajku Vrijeme korištenja zaslona i potom Ograničenja sadržaja i privatnosti te pod Apple Intelligence i Siri pronađite Stvaranje slika i isključite prekidač. Zatim to isto ponovite za Alate za pisanje.

Googleova umjetna inteligencija

Bez obzira koji telefon ili računalo koristite, ako koristite Googleovu tražilicu, vjerojatno ste primijetili AI sažetke na samom vrhu rezultata pretraživanja. Ova AI značajka koju pokreće Googleov AI Gemini, trebao bi olakšati korisnicima pronalaženje pravog odgovora. No, za mnoge je samo smetnja.

Iako Google ne dopušta da u potpunosti isključite AI Overviews, postoje trikovi za zaobilaženje ili isključivanje.

Ako ne želite vidjeti AI Overview, dovoljno je prilikom korištenja Googlea odabrati karticu Web kako biste blokirali gotovo sve osim direktnih poveznica na web stranice.

Za one koji koriste Gmail, Google je ljubazno uveo AI značajke u Gmail koje bi trebale pomoći u organizaciji inboxa i sastavljanju e-mail poruka. No, ne sviđa se to baš svima, pa su ostavili opciju da korisnici te AI značajke isključe.

Na računalu, potrebno je ulogirati se u Gmail račun i kliknuti na ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu. Potom odaberite Pogledajte sve postavke, odaberite karticu General/Opće i tamo pronađite sve "pametne" značajke te ih isključite. Od "Smart compose", "Smart Compose personalization", preko "Smart Reply" i "Smart features". Vodite samo računa da će isključivanje pametnih značajki vjerojatno isključiti i provjeru pravopisa i gramatike pa obratite pozornost na taj dio kad pišete odgovore na važne e-mailove.

Metina umjetna inteligencija

Baš kao i Apple i Google i Meta je ušla u utrku za korištenjem umjetne inteligencije u svojim proizvodima. Problem je što, za razliku od Applea i Googlea, Meta ne dopušta da se njihova Meta AI isključi.

Trenutno je Meta AI uključena na Instagramu, Facebooku i WhatsAppu i možete ju prepoznati po šarenom krugu koji se pojavljuje kao lebdeća ikona. Iako su se korisnici pobunili zbog uvođenja Meta AI bez ikakve opcije isključivanja iz Mete za sad nisu ponudili konkretno rješenje.

Tako da vam preostaje jedino ignorirati ju.

Microsoftova umjetna inteligencija

Microsoft je umjetnu inteligenciju uveo u svoje proizvode na nekoliko načina. Najvidljiviji je Copilot AI, virtualni asistent pogonjen umjetnom inteligencijom koji se instalirao korisnicima Windows i Microsoft 365 paketa, bez ikakavog pitanja.

Ako ne želite imati Copilot na svom računalu, možete ga se jednostavno riješiti. Napomena - ovo vrijedi samo za osobna računala koja koriste Home verziju Windowsa, ne i računala koja su u poslovnom sustavu ili koriste Pro verziju.

Dakle, potrebno je otvoriti izbornik Start (Win 11) ili jednostavno kliknuti na ikonu povećala na traci sa zadacima (Win 10) i tamo upisati Copilot. Kad vam među rezultatima iskoči Copilot (aplikacija), dovoljno je desnom tipkom miša kliknuti na ikonu Copilota i iz izbornika odabrati Deinstaliraj. Isti je postupak ako vidite Microsoft 365 Copilot.

Problem je što će se Copilot i dalje pojaviljvati u Office aplikacijama, čak ako ga i deinstairate. To znači da ćete morati onemogućiti Copilota u svakoj aplikaciji zasebno.

Princip je isti za svaki Office program. Otvorite aplikaciju (Word, Excell...) kliknite na File/Datoteka, Mogućnosti/Settings, pronađite Copilot i isključite Omogući Copilot. Nakon toga morati ćete ponovno pokrenuti aplikaciju kako bi on zaista bio isključen.

Umjetna inteligencija na pametnim telefonima

Ovisno o tome koji pametni telefon koristite, različiti proizvođači koriste različite umjetne inteligencije.

Korisnici Appleovog iPhonea, već su vidjeli kako isključiti AI značajke na svom telefonu.

Korisnici Androida vjerojatno na raspolaganju imaju neku vrstu Googleovog Geminija u kombinaciji s dodatnim AI značajkama proizvođača.

Primjerice, želite li isključiti Galaxy AI (Samsung) na svom uređaju, dovoljno je otvoriti postavke, pronaći Galaxy AI opciju i isključiti sve one značajke koje ne želite koristiti.

U slučaju drugih proizvođača, savjetujemo vam da u postavkama pokušate pronaći AI postavke (kroz tražilicu) i vidjeti što se nudi odnosno što možete isključiti.

Imajte na umu da će isključivanje ovih AI značajki na pametnim telefonima utjecati na njihov rad, odnosno neke značajke vam neće više biti dostupne. Na vama je da sami odlučite koliko želite koristiti AI, a koliko ne.