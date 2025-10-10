Razoran ruski napad na Ukrajinu tijekom prošlog vikenda sadržavao je tisuće dijelova stranog podrijetla u ruskim dronovima i projektilima, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, upozorivši da zapadna tehnologija i dalje potiče ratne napore Moskve.

Zelenski je izvijestio da je Rusija u noćnom napadu u nedjelju lansirala 496 jurišnih dronova i 53 rakete. Ukrajinski stručnjaci kasnije su izbrojali 102.785 stranih komponenti unutar tog oružja, koje potječu iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Kine, Tajvana, Njemačke, Švicarske, Japana, Koreje i Nizozemske.

Zapadni dijelovi u ruskom oružju

Prema riječima Zelenskog, 100.688 stranih dijelova pronađeno je samo u Geran dronovima, dok su rakete Iskander sadržavale oko 1500 dijelova, Kinžal 192, a Kalibr 405. Ti podaci, rekao je, pokazuju kako Rusija uspijeva zaobići sankcije i nabavljati ključne dijelove kroz neizravne opskrbne lance.

Svaka ruska raketa i svaki ruski napadni dron također sadrže dijelove koji se i dalje isporučuju Rusiji iz zapadnih zemalja i različitih zemalja bliskih Rusiji, rekao je Zelenski u svom obraćanju u ponedjeljak, a prenosi Business Insider.

Predsjednik je naveo da su pretvarači, senzori i mikroelektronika američke proizvodnje pronađeni u ruskim raketama Kh-101 i Geran dronovima, zajedno s britanskim mikroračunalima za upravljanje letom dronova, švicarskim mikrokontrolerima i njemačkim spojnim konektorima. Najveći udio mikroelektronike, dodao je, potječe iz Kine i Tajvana.

Poziv na koordinirano djelovanje

Zelenski je izjavio da su svi podaci o tvrtkama i komponentama dostavljeni ukrajinskim partnerima. Unatoč strogim sankcijama, kritizirao je neuspjehe u njihovoj provedbi. Sada, u četvrtoj godini sveobuhvatnog rata, jednostavno je čudno čuti da netko tvrdi kako ne zna kako zaustaviti dotok ključnih komponenti, rekao je ukrajinski predsjednik.

Ovaj tjedan planiran je sastanak koordinatora sankcija skupine G7, radi rješavanja postojećih rupa u sustavu. Ukrajinski stručnjak za sankcije Vladislav Vlasjuk naglasio je da je potrebna sustavna, koordinirana odluka na razini G7 kako bi se zatvorile te rupe i osiguralo učinkovito provođenje sankcija.