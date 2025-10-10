Kad je Teslin upravni odbor ponudio Elonu Musku neviđeni financijski paket vrijedan oko 807 milijardi eura u dionicama tijekom deset godina, direktori su rekli investitorima da to ovisi o prekretnicama poput onih vezanih za Mars (referenca na SpaceX). Obećali su da će Musk dobiti "nulu" osim ako ne postigne nevjerojatno ambiciozne ciljeve koji bi potpuno transformirali Teslu i društvo kakvo poznajemo.

Reutersov pregled Teslinih uvjeta uspješnosti i mišljenja više od desetak stručnjaka za plaće rukovoditelja, robotiku i razvoj autonomnih vozila, pokazao je da Musk još uvijek može prikupiti preko 46 milijardi eura bez ispunjavanja većine ciljeva transformacije. Čak i dva skromna cilja i ograničen rast dionica mogli bi mu donijeti 24 milijarde eura, prema podacima američke tvrtke za istraživanje i analizu podataka Equilar, koji ga uspoređuju s vodećim izvršnim direktorima poput Marka Zuckerberga i Tima Cooka.

Analitičari auto industrije koje je citirao Reuters, rekli su da su prodajni kriteriji za Muskovu plaću blagi, a to znači prosječno 1,2 milijuna automobila godišnje tijekom desetljeća, odnosno pola milijuna manje nego što je Tesla prodala 2024. godine, što bi Musku donijelo 7,5 milijardi eura, ako vrijednost Tesle poraste s 1,29 bilijuna eura na 1,84 bilijuna eura do 2035. godine.

Izmišljanje nejasnih fraza

Odbor Tesle povezao je svaki Muskov cilj s 1 % dionica ako tržišna vrijednost poraste između 1,84 bilijuna i 7,82 bilijuna eura. Jedan cilj zahtijeva deset milijuna pretplata na softver Potpuno autonomne vožnje (engl. Full Self Driving ili FSD). Ipak, američka Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa pokrenula je istragu o 2,88 milijuna takvih vozila zbog pritužbi na sigurnost. Plan ne zahtijeva potpunu autonomiju, već samo napredni sustav vožnje, odnosno izmišljeni izraz, rekao je za Reuters William Widen, profesor prava na Sveučilištu u Miamiju.

Drugi ciljevi, poput milijun robotaksija bez ljudskog vozača i milijun botova, krajnje su nejasni. Christian Rokseth iz norveške tvrtke za analizu i istraživanje tržišta Humanoid.guide nazvao je to potpuno nejasnom formulacijom.

Sve se svodi na povjerenje investitora

Tesla i Musk nisu dali komentar na upite Reutersa. Predloženi paket plaća zapravo ne vrijedi ništa našem izvršnom direktoru osim ako i dok dioničari ne vide da se vrijednost tvrtke gotovo udvostručila i dok se ne postigne operativna prekretnica, rekao je glasnogovornik Tesline Uprave u šturom priopćenju za javnost.

Musk je na platformi X napisao da dogovor nije o kompenzaciji, već o tome da imam dovoljno utjecaja na Teslu da osiguram sigurnost ako izgradimo milijune robota.

Analitičari koji prate Teslu, među kojima Gene Munster i Seth Goldstein, izjavili su za Reuters da dioničari i dalje vjeruju kako samo Musk može isporučiti obećanu revoluciju. Vrijedi li? Čini se da dioničari tako misle, komentirao je na kraju za Reuters Kevin Murphy sa Sveučilišta Južna Kalifornije, stručnjak za kompenzaciju izvršnih direktora i tržišnu ekonomiju. On je ranije služio i kao svjedok stručnjak u slučaju Muskovog paketa plaće iz 2018. godine.