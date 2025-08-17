Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"

Apple je godinama slovio kao veoma inventivna kompanija koja razvija proizvode kojima postavlja nove granice na tržištu. Dovoljno je prisjetiti se Stevea Jobsa i prvog iPhonea ili njegove legendarne rečenice "Samo još jedna stvar" prije predstavljanja novog uređaja.

I otkako je Jobs preminuo, a vođenje tvrtke preuzeo Tim Cook, Apple stalno raste. No, posljednjih godina čini se kako je usporila sa stvaranjem inventivnih proizvoda koje tržište jedva čeka i prihvaća raširenih ruku.

Stoga je maštu mnogih zagolicala upravo Cookova izjava tijekom razgovora s investitorima o poslovnim rezultatima za treći fiskalni kvartal 2025. godine. Tijekom poziva, Cook je ponovio kako je Apple predan razvoju umjetne inteligencije.

Umjetnu intelligenciju smatramo jednom od temeljnih tehnologija našeg života. Ugrađujemo je u sve naše uređaje i platforme te u cijelu tvrtku, rekao je Cook te dodao kako će značajno povećati ulaganja tvrtke upravo u to područje.

Pojasnio je kako umjetnu inteligenciju definiraju kao transformativnu tehnologiju i "prirodni nastavak Appleove filozofije proizvoda". To bi značilo da u budućnosti umjetna inteligencija (odnosno u slučaju Applea, Apple Intelligence) neće biti samostalni proizvod, već duboko integriran sloj u Appleovom ekosustavu.

S obzirom na dosadašnju Appleovu filozofiju oko privatnosti, za pretpostaviti je da će i Appleova umjetna inteligencija biti obuhvaćena tom filozofijom. A to znači da se za pokretanje AI značajki ne bi koristila veza na internet (ili barem ne primarno) već bi se cijeli proces odvijao na samom uređaju. To i nije tako nezamislivo, s obzirom na to da je proteklih godina Apple razvio vlastite silicijske čipove za pokretanje naprednih AI modela izravno na iPhoneu, iPadu i Macu. Osim toga, Appleov hibridni pristup obuhvaća i odrađivanje zahtjevnijih AI zadataka na privatnom "oblaku", čime se omogućuje zadržavanje privatnosti korisnika.

To korisnicima nudi najbolji način da iskuse puni potencijal generativne umjetne inteligencije bez žrtvovanja sigurnosti ili integriteta osobnih podataka, rekao je.

Cook je investitorima naglasio kako je Appleov pristup usmjeren na to da naprednu tehnologiju učini dostupnom.

Apple je oduvijek bio usmjeren na korištenje najnaprednijih tehnologija i njihovo jednostavno korištenje i pristupačnost svima. I to je u srži naše strategije umjetne inteligencije, dodao je.

Iako se u sklopu Apple Intellignece nalazi više od 20 značajki koje su već dostupne korisnicima, Cook je najavio i neke nove. Primjerice, personaliziranu Siri, koja bi se trebala pojaviti 2026. godine. Osim nove, poboljšane Siri, sljedeće bi godine Apple trebao lansirati i novi način na koji bi korisnici komunicirali s uređajima i koristili ih.

Što to točno znači, Cook za sad nije otkrivao pa nam preostaje samo čekati i vidjeti.