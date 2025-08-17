Tehnologija

Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"

Cook je investitorima naglasio kako je Appleov pristup usmjeren na to da naprednu tehnologiju učini dostupnom.

Martina Čizmić | 17.08.2025. / 11:35 komentari
Tim Cook (Foto: Afp)

Apple je godinama slovio kao veoma inventivna kompanija koja razvija proizvode kojima postavlja nove granice na tržištu. Dovoljno je prisjetiti se Stevea Jobsa i prvog iPhonea ili njegove legendarne rečenice "Samo još jedna stvar" prije predstavljanja novog uređaja.

tri vijesti o kojima se priča Pacijent s karcinomom, ilustracija Važno za sprečavanje razvoja raka Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo Tibetanske antilope Sve to na 5G Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu Zabrinutost, ilustracija Zabrinut je… Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini

I otkako je Jobs preminuo, a vođenje tvrtke preuzeo Tim Cook, Apple stalno raste. No, posljednjih godina čini se kako je usporila sa stvaranjem inventivnih proizvoda koje tržište jedva čeka i prihvaća raširenih ruku.

Stoga je maštu mnogih zagolicala upravo Cookova izjava tijekom razgovora s investitorima o poslovnim rezultatima za treći fiskalni kvartal 2025. godine. Tijekom poziva, Cook je ponovio kako je Apple predan razvoju umjetne inteligencije.

Umjetnu intelligenciju smatramo jednom od temeljnih tehnologija našeg života. Ugrađujemo je u sve naše uređaje i platforme te u cijelu tvrtku, rekao je Cook te dodao kako će značajno povećati ulaganja tvrtke upravo u to područje.

Pojasnio je kako umjetnu inteligenciju definiraju kao transformativnu tehnologiju i "prirodni nastavak Appleove filozofije proizvoda". To bi značilo da u budućnosti umjetna inteligencija (odnosno u slučaju Applea, Apple Intelligence) neće biti samostalni proizvod, već duboko integriran sloj u Appleovom ekosustavu.

S obzirom na dosadašnju Appleovu filozofiju oko privatnosti, za pretpostaviti je da će i Appleova umjetna inteligencija biti obuhvaćena tom filozofijom. A to znači da se za pokretanje AI značajki ne bi koristila veza na internet (ili barem ne primarno) već bi se cijeli proces odvijao na samom uređaju. To i nije tako nezamislivo, s obzirom na to da je proteklih godina Apple razvio vlastite silicijske čipove za pokretanje naprednih AI modela izravno na iPhoneu, iPadu i Macu. Osim toga, Appleov hibridni pristup obuhvaća i odrađivanje zahtjevnijih AI zadataka na privatnom "oblaku", čime se omogućuje zadržavanje privatnosti korisnika.

To korisnicima nudi najbolji način da iskuse puni potencijal generativne umjetne inteligencije bez žrtvovanja sigurnosti ili integriteta osobnih podataka, rekao je.

Cook je investitorima naglasio kako je Appleov pristup usmjeren na to da naprednu tehnologiju učini dostupnom.

Apple je oduvijek bio usmjeren na korištenje najnaprednijih tehnologija i njihovo jednostavno korištenje i pristupačnost svima. I to je u srži naše strategije umjetne inteligencije, dodao je.

Iako se u sklopu Apple Intellignece nalazi više od 20 značajki koje su već dostupne korisnicima, Cook je najavio i neke nove. Primjerice, personaliziranu Siri, koja bi se trebala pojaviti 2026. godine. Osim nove, poboljšane Siri, sljedeće bi godine Apple trebao lansirati i novi način na koji bi korisnici komunicirali s uređajima i koristili ih.

Što to točno znači, Cook za sad nije otkrivao pa nam preostaje samo čekati i vidjeti.

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
Otkrio zanimljive planove
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
Znanstvenici otkrili novog pretka današnjih kitova: "Možda je izgledao kao čudna mješavina kita, tuljana i Pokemona"
Jedan u nizu
Znanstvenici otkrili novog pretka današnjih kitova: "Možda je izgledao kao čudna mješavina kita, tuljana i Pokemona"
Hrvatska klimatologinja otkriva što nas čeka do 2070.: "To više nisu scenariji daleke budućnosti, nego proces koji je već započeo"
Veće suše i požari
Hrvatska klimatologinja otkriva što nas čeka do 2070.: "To više nisu scenariji daleke budućnosti, nego proces koji je već započeo"
Microsoft pokreće "hitnu" istragu: Jesu li Izraelci koristili njihovu tehnologiju za masovni nadzor Palestinaca?
Kakve će bit posljedice?
Microsoft pokreće "hitnu" istragu: Jesu li Izraelci koristili njihovu tehnologiju za masovni nadzor Palestinaca?
Šef tehnološke kompanije ne vjeruje u katastrofične najave o AI: "To je apsurdan koncept"
Jeet Patel
Šef tehnološke kompanije ne vjeruje u katastrofične najave o AI: "To je apsurdan koncept"
Klimatske promjene mogle bi pojačati utjecaje geomagnetskih oluja
Promjene koje nas tek čekaju
Klimatske promjene mogle bi pojačati utjecaje geomagnetskih oluja
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Hrvatska klimatologinja otkriva što nas čeka do 2070.: "To više nisu scenariji daleke budućnosti, nego proces koji je već započeo"
Veće suše i požari
Hrvatska klimatologinja otkriva što nas čeka do 2070.: "To više nisu scenariji daleke budućnosti, nego proces koji je već započeo"
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
Potez protiv varanja
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Gospić: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
teška nesreća
Crno jutro: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
Italija: Preminulo dvoje novorođenčadi, sumnja se na kontaminirani deterdžent
Tuga u Italiji
U istoj večeri preminule dvije bebe, vlasti hitno povukle deterdžent za pranje
Drvo palo na dijete u Istri i usmrtilo ga
istraga u tijeku
Tragedija u Istri: Drvo palo na dijete (3) i usmrtilo ga za vrijeme obiteljskog slavlja
show
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
odvažan korak!
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
Tomislav Karamarko podijelio fotografiju s kćerima
posjetili posebno mjesto
Kako izgledaju kćeri Tomislava Karamarka? Ponosno se pohvalio rijetkom obiteljskom fotkom
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Pranje jastuka u perilici: Koliko često i kako ih oprati?
Skupljaju grinje, prašinu i mrtvu kožu
Pranje jastuka u perilici: Koliko često i kako ih oprati?
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Hrvatska klimatologinja otkriva što nas čeka do 2070.: "To više nisu scenariji daleke budućnosti, nego proces koji je već započeo"
Veće suše i požari
Hrvatska klimatologinja otkriva što nas čeka do 2070.: "To više nisu scenariji daleke budućnosti, nego proces koji je već započeo"
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
sport
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
ŠTETA ŠTO NIJE ZAVRŠIO
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
Hrgović reagirao odmah nakon meča: "Ja sam jedan opaki gad!"
OPISAO I OSMU RUNDU
Hrgović reagirao odmah nakon meča: "Ja sam jedan opaki gad!"
VIDEO Runda za povijest: Britanac bacao bombe, ali Hrgović izdržao kao da je od stijene odvaljen!
Nevjerojatno
VIDEO Runda za povijest: Britanac bacao bombe, ali Hrgović izdržao kao da je od stijene odvaljen!
tv
Zlatni kavez: U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
ZLATNI KAVEZ
U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Daleki grad: Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
DALEKI GRAD
Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Pogled s terase je vau!
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
Od 1971. godine
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
lifestyle
Ksenija Pajić na crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala
Savršena elegancija
Ksenija Pajić, dama dostojna divljenja: Senzacionalno izdanje u Sarajevu
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Ulična moda Dubrovnik u polu-prozirnoj bijeloj haljini
POLU-PROZIRAN MODEL
Crnka iz Dubrovnika: Haljina stvorena za vrućine koja obične japanke voli i više od glamuroznih štikli
sve
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
odvažan korak!
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
 

Nastavi čitati