Ulazak na potpuno novo tržište: Uskoro stiže i Appleov robot?

Apple želi proširiti portfelj svojih proizvoda i usluga, a osim nezaobilazne umjetne inteligencije te pametnih naočala o kojima smo više puta pisali, kompanija razvija i više uređaja iz kategorije pametnog doma. Više informacija o njihovim planovima ovog je tjedna objavio Marc Gurman s Bloomberga, analitičar s odličnim vezama u industriji.

Prema tim glasinama, Appleovi planovi su prilično ambiciozni i tijekom sljedećih nekoliko godina možemo očekivati više uređaja, iako bi se ti planovi s vremenom mogli i promijeniti, ovisno o situaciji na tržištu, ali i samom razvoju tih proizvoda.

U centru njihovih planova je neka vrsta kućnog robota, odnosno pomoćnika. Prvotno su u Appleu razmišljali o dva koncepta - robotu koji bi se mogao kretati po kući i nekoj vrsti “stolnog robotskog uređaja”. Gurman kaže kako je odluka pala na takav stolni robotski uređaj koji će imati robotsku ruku na kojoj će biti smješten ekran poput iPada dijagonale 7 inča. Taj će ekran imati implementiranu verziju Sirija koja će moći razgovarati s korisnicima - prilikom konverzacije ekran će se okretati u smjeru ljudi s kojima priča, odnosno prema osobama čiju pažnju pokušava privući. Također, imat će ugrađenu i kameru za FaceTime pozive.

Pametni zvučnik, kamere i zvono

Drugi uređaj koji razvijaju jest neka vrsta pametnog zvučnika s ekranom za koju Gurman kaže da je poput pojednostavljene verzije robota. Neće imati robotsku ruku, niti mogućnost razgovora s glasovnom asistenticom, no s njim će se moći upravljati opcijama pametnog doma, koristiti ga za videokonferencije, slušati glazbu, pamtiti bilješke i slično. Pokretat će ga potpuno novi operativni sustav nazvan Charismatic.

Pored pametnog zvučnika s ekranom, Appleovi planovi uključuju i kućne nadzorne kamere koje će biti u središtu sigurnosnog sustava, kao i pametno kućno zvono.

Dok se ranije spominjalo kako bi se pametni zvučnik mogao pojaviti 2025. godine, Gurman sada kaže kako će to biti najranije 2026., dok robota na tržištu ne treba očekivati prije 2027. godine.

Izvor: Ars Tehnica