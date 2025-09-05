Da, dobro ste pročitali. Mark Zuckerberg podignuo je tužbu protiv Marka Zuckerberga. Točnije, odvjetnik Mark Steven Zuckerberg podigao je tužbu protiv Mete jer mu stalno gase Facebook stranicu.

U tužbi koju je podigao pred sudom u Indianapolisu, odvjetnik Zuckerberg optužio je Metu za kršenje ugovora i pravila oko gašenja stranica jer ga stalno optužuju da "oponaša poznatu osobu". Problem je nastao kad je odvjetnik Zuckerberg platio 11 tisuća dolara za oglase na "svojoj" stranici.

Ističe kako se pravom bavi punih 38 godina. Još od vremena kad je vlasnik Mete, Mark Elliot Zuckerberg bio star samo tri godine, a Facebook nije bio ni ideja.

To je kao da zakupite jumbo plakat uz autocestu, platite ljudima za jumbo plakat, a onda oni dođu i stave ogromnu deku preko njega i ne dobijete korist od onoga što ste platili, rekao je za televizijsku postaju WTHR nakon što je podnio tužbu.

Nije fer, nije ispravno i moraju prestati, naglasio je odvjetnik Zuckerberg.

Iz Mete su pak poručili kako su odvjetniku vratili njegovu Facebook stranicu, nakon što su otkrili da je "greškom ugašena".

Cijenimo strpljenje gospodina Zuckerberga vezano za ovaj problem i radimo na tome da pokušamo spriječiti da se to dogodi u budućnosti, poručili su iz Mete.

Društvene mreže na različite se načine bore protiv lažnog predstavljanja i otvaranja lažnih profila poznatih osoba. Uvodile su se različite mjere autentifikacije, provjere identiteta i slično, s više ili manje uspjeha. No, ovo je prvi put da je netko tužio društvenu mrežu u ovakvom slučaju.