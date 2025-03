Kinezi ne gube vrijeme: Jedna promjena u kurikulumu dovoljno govori o njihovim ambicijama

Kako će izgledati tržište rada i poslovi za desetak godina teško je prognozirati, no sigurna je samo jedna stvar - veliku ulogu na tom tržištu imat će umjetna inteligencija. Zbog AI-a već sada se dijele brojni otkazi i za očekivati je kako će se taj broj s vremenom povećavati.

Dok kompanije koje razvijaju AI tvrde kako će umjetna inteligencija samo pomoći ljudima u obavljanju njihovih poslova koje će oni onda obavljati brže i učinkovitije, pesimisti vjeruju kako će se poslovi zaista obavljati učinkovitije, no njih više neće raditi ljudi, već AI. S druge strane, mnogi tvrde kako umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude na njihovim radnim mjestima, već da će ih zamijeniti ljudi koji znaju koristiti AI.

S obzirom na to da će utjecaj ove tehnologije biti iznimno velik, već sada se treba pripremati za takvu budućnost tako da bi AI trebao postati važan dio kurikuluma i u školama. Znamo da mladi danas jako dobro koriste ovu tehnologiju, no često je to kako bi umjesto njih npr. napisala zadaću, riješila neki školski projekt i slično te su po tom pitanju većinom samouki.

U Kini, odnosno Pekingu ne žele previše gubiti vrijeme i čekati na implementaciju umjetne inteligencije u kurikulum, već im je jasno kako se stvari na tržištu odvijaju velikom brzinom pa je isto tako potrebno brzo reagirati kada je u pitanju AI i obrazovanje. Škole u Pekingu tako će uvrstiti tečajeve umjetne inteligencije u školski program učenika osnovnih i srednjih škola. Od početka sljedeće školske godine u rujnu u školama će se učiti o AI najmanje osam sati godišnje i to kroz posebne tečajeve ili će ih integrirati u postojeći predmete poput informacijskih tehnologija i znanosti.

Ova najava, naglašavaju na Bloombergu, još jednom pokazuje ambicije i želje Kine za dominaciju u ovom sektoru. Sve do nedavno glavnu riječ na području AI-a imale su američke kompanije poput OpenAI-a, Googlea, Mete i drugih, no sve se promijenilo nedavno nakon što je DeepSeek predstavio svoj AI model koji je oduševio tehnološku zajednicu zbog svojih naprednih sposobnosti, usprkos puno manjem trošenju resursa. Nedugo nakon toga prošlog su mjeseca neki kineska sveučilišta lansirala AI tečajeve i programe koji su bazirani upravo na DeepSeekovim AI modelima.

Promjena kurikuluma u skladu je s najavama i željama kineskih vlasti s kojima žele poboljšati znanstvene i tehnološke inovacije u školama i fakultetima kako bi se obrazovala nova generacija stručnjaka koji će biti nositelji budućeg gospodarskog rasta Kine.