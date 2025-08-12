Stiže telefon s ogromnom baterijom: Punit će se svaka tri dana?

Mnogi više niti ne izlaze iz kuće bez vanjskog punjača baterija u džepu ili torbi. S obzirom na to da se danas s telefonom u ruci ponekad provodi i više od deset sati dnevno, baterija se brzo troši, a kako je bez telefona život danas gotovo nezamisliv, jasno je zašto punjač uvijek mora biti nadohvat ruke.

Da korisnici žele telefon sa što jačom i izdržljivijom baterijom, jasno je i proizvođačima mobilnih uređaja, no nije jednostavno postaviti bateriju velikog kapaciteta u telefon, a da se ne povećaju njegove dimenzije i težina. Na takvom telefonu, prema glasinama koje su se ovaj tjedan pojavile na mreži, radi Honor. Kineska kompanija ranije je već predstavila model Honor Power s baterijom kapaciteta 8000 mAh, a sada joj je u planu uređaj s još jačom baterijom.

Jača baterija nego u tabletima

Ime tog pametnog telefona još nije poznato, no prema informacijama koje su prenijeli na stranici Android Authority, uređaj bi trebao imati bateriju kapaciteta čak 10.000 mAh. To znači da bi imao bateriju dvostruko većeg kapaciteta u odnosu na Galaxy S25 Ultra (5000 mAh), značajno bolju od npr. modela OnePlus 13 (6000 mAh), ali i od nekih tableta, poput Googleova Pixel Tableta (7020 mAh) ili Samsungova Galaxy Taba S10 FE, čiji kapacitet baterije iznosi 8000 mAh.

Uz bateriju kapaciteta 10.000 mAh vlasnici nadolazećeg Honorova telefona uređaj bi trebali puniti svaki treći dan, osim ako neće pretjerivati s njegovim korištenjem, prema Android Authorityju.

S obzirom na to da će imati veliku bateriju, bit će zanimljivo vidjeti kako će to utjecati na dimenzije samog telefona. Npr. model Power tanak je nešto manje od 8 mm, a težak 209 grama. Osim kapaciteta baterije, o nadolazećem Honorovu telefonu spominje se još samo jedna stvar - njegov procesor. Prema tim informacijama, radit će na još nenajavljenom čipu Dimensity 8500.

Informacije o imenu telefona, kao i o njegovu početku prodaje i cijeni, još nisu poznate.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li i druge kompanije krenuti Honorovim stopama i predstaviti slične telefone s velikim baterijama ili će više njih pratiti trendove Applea (i Samsunga) te se fokusirati na što tanje pametne telefone, što znači da u njima nema mjesta za jako veliku bateriju.

