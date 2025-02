Stručnjak objasnio: Ovo su 4 pogreške koje ljudi često rade pri punjenju pametnih telefona

Današnji pametni telefoni prepuni su moderne tehnologije - od hardvera i grafike koja može parirati računalima, kamera uz koje nam više nije potreban profesionalan fotoaparat pa do umjetne inteligencije koja može pisati mailove umjesto nas, stvarati vlastite fotografije po našim željama te jako dobro zna sve o nama. No usprkos svim tim naprednim opcijama i mogućnostima mnogima je u prvom planu nešto sasvim drugo kada su u pitanju telefoni, a to je - baterija. Točnije, njezin kapacitet i trajanje jer nema smisla imati telefon prepun moderne tehnologije ako je nećete moći koristiti kad vam treba jer vas je izdala baterija.

Bez obzira na to imate li telefon sa snažnom baterijom ili baterijom manjeg kapaciteta, postoje neki trikovi za punjenje koji će vam pomoći da sačuvate bateriju što duže, odnosno da produžite njezino trajanje.

Više smo puta pisali o takvim trikovima, a svakako treba poslušati još jedan savjet, i to osobe koja je na čelu razvoja tehnologije startupa koji razvija upravo baterije. Riječ je o kompaniji Lionvolt, a njezin izvršni tehnološki direktor Sandeep Unnikrishnan u razgovoru za medije objasnio je kako se, zbog internog elektrokemijskog trošenja s vremenom skraćuje vrijeme trajanja baterija. Do početka pada trajanja dolazi obično nakon dvije do tri godine, a kako biste izvukli što više od svoje baterije, Unnikrishnan daje sljedeća četiri savjeta, odnosno objašnjava što to treba izbjegavati.

Prva greška jest punjenje baterije do 100 posto svaki put jer će dugoročno to naštetiti bateriji pa, umjesto toga, tijekom dana držite bateriju napunjenu između 20 i 80 posto. Naravno, ovisno o poslu i situaciji to nije uvijek moguće, no ako želite da vas baterija služi što duže, probajte bateriju telefona održavati u toj razini napunjenosti.

Zato je umjesto noćnog punjenja, što mnogi prakticiraju, bolje bateriju puniti tijekom dana tako da se može pratiti kapacitete njezine napunjenosti.

Drugo, što se u biti nadovezuje na prvi savjet, jest optimizacija punjenja, koju je moguće aktivirati na iPhoneu i Androidima. Aktivacijom te opcije iPhone uči iz dnevne rutine punjenja telefona te može pričekati s punjenjem iznad 80 posto sve dok korisniku to ne zatreba.

Još jedna greška na koju upozorava jest korištenje telefona tijekom punjenja, što biste trebali izbjegavati. Objašnjava kako je temperatura baterije iznimno značajna za njezin životni vijek te da vrućina, kao i ekstremna hladnoća, mogu negativno djelovati na njezino trajanje. Korištenje uređaja dok se puni stvara prekomjernu toplinu i potiče kemijsku degradaciju, a ne savjetuje ni držanje telefona ispod jastuka ili deke, također zbog dodatnog zagrijavanja.

Četvrti jednostavan savjet kojeg bi se bilo dobro pridržavati ako bateriju telefona želimo održati što zdravijom, odnosno ako želimo da traje što duže, odnosi se na punjač. Naime, ovaj stručnjak savjetuje korištenje punjača koji se isporučio sa samim telefonom i koji preporučuje proizvođač telefona. Korištenje jeftinijih i nestandardnih punjača nosi različite rizike, uključujući i onaj od mogućnosti pregrijavanja.

Izvor: NY Post