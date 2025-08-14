Hrvatski satelit CroCube osvojio međunarodnu nagradu u SAD-u

Prvi hrvatski satelit - CroCube osvojio je međunarodnu nagradu za male satelite, koju dodjeljuje Američki institut za aero-nautiku i astro-nautiku, u Salt Lake Cityju u SAD-u. Ova nagrada dodjeljuje se najuspješnijim novim misijama u svemirskoj industriji svake godine, a pobjednika biraju stručnjaci i šira javnost glasovanjem.

Tako je hrvatska svemirska kockica, koja je lansirana još 21. prosinca 2024., raketom Falcon 9 - dobila još jedno priznanje i potvrdu da i u zemlji skromnih resursa, kada je riječ o svemirskoj industriji, postoje entuzijasti koji talentom i radom osvajaju svijet.

CroCube, hrvatski satelit - 3 (Foto: Dnevnik Nove TV)

Hrvatska je stavljena zaista na kartu svijeta, što se tiče svemirske industrije. Naša misija ne staje ovdje i veselimo se raznim suradnjama sa institucijama, školama i svim ostalim pojedincima koji su zainteresirani za svemir, ispričala je Daniela Jović, voditeljica misije CroCube.

Mladi stručnjaci su pokazali da ne žele ništa čekati, nego su sami uspjeli složiti satelit, prikupiti novce, platiti njegovo lansiranje i evo već od prošle godine taj CroCube kruži oko našeg planeta na visini od preko pet stotina kilometara. Ono što je posebno zanimljivo, njegove signale slušaju razni radio amateri širom svijeta koji prime podatke i to objave pa se to stalno može pratiti, dodao je astronom Ante Radonić.

CroCube, hrvatski satelit - 1 (Foto: Dnevnik Nove TV)

Dodao je i da je satelit poslao prve slike, ali da se nadaju da će biti i boljih i da će bolje vidjeti Zemlju.

To je nešto što će jako dobro animirati mlade ljude da se bave znanošću i tehnologijom i u tom smislu i treba ovo iskoristiti - da mlade ljude zainteresiramo, zaključio je.