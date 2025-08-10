Ovo je potvrda onog što mnogi još ne vide: “Hrvatska je ušla u svemirsko doba”

Krajem prošle godine lansiran je prvi hrvatski satelit. CroCube je na svoju svemirsku avanturu poletio sa SpaceX-ovom raketom Falcom 9 iz svemirske baze Vandenberg u Kaliforniji te već više od 220 dana kruži oko Zemlje i šalje slike i podatke koji su putem mobilne aplikacije svima dostupni.

Ovaj projekt razvijen je u suradnji hrvatske udruge EVO, češke tvrtke Supermanica te mreže domaćih stručnjaka i volontera. Riječ je o nanosatelitu dimenzija 10x10x10 cm mase oko 1 kg koji je opremljen kamerom, dvama radijskim odašiljačima te znanstvenim eksperimentom Astotron 1000 koji mjeri postupnu degradaciju komercijalno dostupnih čipova u uvjetima niske orbite.

Trud hrvatskih stručnjaka oko ovog projekta prepoznat je daleko izvan granica Lijepe Naše. U okviru konferencije Small Satellite Conference koja se održava u američkom Salt Lake Cityju, CroCube je nominiran za međunarodnu nagradu Small Satellites of the Year u kategoriji debitanta (Rookie of the Year) koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA). Da je riječ o velikom uspjehu za hrvatsku svemirsku industriju slaže se i popularizator znanosti Ante Radonić. Naglasio je kako ta nominacija potvrda onog što mnogi još ne vide, a to je da je Hrvatska ušla u svemirsko doba.

Dajte svoj glas CroCubeu

Dobitnici će biti objavljeni na konferenciji Small Satellite Conference 25 koja okuplja ključne aktere svjetske svemirske industrije, a i vi možete pomoći CroCubeu u osvajanju ove nagrade. Otvaranje javnog glasanja najavljeno je za danas (10. kolovoza) te su iz CroCubea pozvali sve građane, obrazovne institucije te cijelu tehnološku zajednicu da se uključe i svojim glasom podrže hrvatski svemirski projekt.

CroCube je rezultat tisuća sati volonterskog rada, stručnosti i inženjerske hrabrosti. Sada je red na vas. Glasajte. Jer ovo nije samo naš satelit. Ovo je hrvatski uspjeh u orbiti, komentirala je voditeljica misije CroCube Daniela Jović.

CroCube pokazuje da vizija i entuzijazam mogu nadjačati prepreke. Ovo je krasan primjer kako svijet prepoznaje odličnu prezentaciju i popularizaciju programa CroCube. Ova nominacija zaslužuje i stručnu i javnu podršku. Glasajte – jer ovo je stranica u svemirskoj povijesti Hrvatske, pozvao je sve da daju svoj glas ovom projektu i Radonić.

Glasati možete na stranicama CroCubea.

