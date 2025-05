Svemir nije nedostižan iz Lijepe Naše: HISPACE organizirao najveći svemirski program u Hrvatskoj do sada

U okviru SFeraKona 2025, najveće i najstarije konvencije znanstvene fantastike u jugoistočnoj Europi, hrvatski svemirski hub HISPACE organizirao je do sada najveći svemirski program u Hrvatskoj nazvan “Say HI to SPACE”. Program je tijekom tri dana održavanja u Zagrebu okupio 820 posjetitelja, istaknuvši znanstvenu komponentu SFeraKona, s 16 predavanja i brojnim gostima iz područja svemirske tehnologije, znanosti, ekologije, prava i umjetnosti.

Kako je tijekom konferencije objasnio dr. Vladimir Ivković, neuroznanstvenik s Harvarda i suradnik NASA-e i ESA-e, svemir se godinama koristi kao ekstremno okruženje za proučavanje čovjeka. Projekti na kojima radim za NASA-u, koji uključuju astronaute, ali i profesionalce na Zemlji koji rade u ekstremnim uvjetima, doveli su do spoznaje i razumijevanja kako liječiti bolesti od kojih pate brojni pacijenti na Zemlji, poput karcinoma, moždanih udara, bolesti imunološkog sustava te psihijatrijskih poremećaja poput depresije i anksioznosti, objasnio je.

Ante Medić, suosnivač i direktor Pulsar Labsa, najbolji je dokaz kako se svemirska tehnologija može razvijati i u Lijepoj Našoj te je na konferenciji predstavio prvi domaći električni pogon za satelite. Riječ je o motoru koji ionizira plin u gornjim slojevima atmosfere i tako ubrzava satelite bez korištenja dodatnog goriva.

Svemir nije nedostižan iz Hrvatske

Konferencija Say HI to SPACE (Foto: HISPACE)

Teme o kojima se govorilo na konferenciji bile su raznolike, a sva predavanja iznimno zanimljiva. Među inim, posjetitelji konferencije saznali su i o tome kako dizajn i umjetnost pomažu stvaranju infrastrukture za život u svemiru, ali i o rješenju kompanije NUOTWO koje bi se u budućnosti moglo primjenjivati u staništima na Mjesecu i Marsu.

Igor Bobek, vlasnik i direktor Avisa Spacea, prva je osoba koja je testirala mogućnost otvaranja tvrtke na Mjesecu i prvi Hrvat koji se uključio u biznis svemirskog turizma, objasnio je da svemir skriva brojne pravne izazove, ali i prilike: “Svemir vam nije nedostižan iz Hrvatske ako razmišljate izvan okvira. AVISA Space pronašla je način kako osnovati tvrtku na Mjesecu. Kroz partnerstvo s Copernic Spaceom na prvoj privatnoj sondi u povijesti koja se spustila na Mjesec, poslali smo naš digitalni sadržaj. Ovaj eksperiment može biti temelj buduće ekonomije u svemiru, ali i važan korak u razvoju svemirskog prava”.

AI ključan za svemirske misije

Tehnologije bazirane na umjetnoj inteligenciji od samih početaka bile su ključne za svemirske misije, a danas AI dobiva na važnosti kroz nove sustave, objasnio je stručnjak za AI Damir Firšt: Na Međunarodnoj svemirskoj postaji već postoje mali plutajući roboti koji koriste AI za prepoznavanje govora, raspoloženja i snalaženje u prostoru. AI je prisutan u svemiru u gotovo svim funkcijama – od upravljanja sustavima do tehničke i emotivne podrške astronautima. Jedan od sljedećih koraka su svemirski dronovi, letjelice koje će moći donositi samostalne odluke bez komunikacije sa Zemljom. Takav AI je ključan za novi svemirski ekosustav koji će služiti da podrži život ljudi izvan naše matične planete, jer osiguravamo preživljavanje u uvjetima gdje nema prostora za pogrešku.

U planu i nova konferencija

Kako je objasnio predsjednik HISPACE-a Bernard Ivezić, ovaj je projekt nastao kako bi se u Hrvatskoj potaknuo projekt svemirske industrije s ciljem, među inim, uspostavljanja hrvatske svemirske agencije te da Hrvatska postane punopravna članica ESA-e.

“Say HI to SPACE” bio je treći projekt HISPACE-a od njegovog službenog pokretanja u veljači 2025. godine, a njegovi osnivači Tanja Prlenda Skenderija, Vedrana Radetić, Jakov Čudina i Bernard Ivezić, koji su se upoznali kao volonteri na projektu prvog hrvatskog satelita CroCube, već planiraju i još jednu svemirsku konferenciju. Njeno održavanje očekuje se do kraja godine, a bit će fokusirana na profesionalce, projekte i strateške teme razvoja svemirskog sektora u Hrvatskoj.