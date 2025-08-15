Tehnologija

VIDEO Roboti "okupirali" sportska borilišta na prvim Svjetskim igrama humanoidnih robota

Kako izgledaju prve Svjetske igre humanoidnih robota, možete i sami pogledati.

Martina Čizmić | 15.08.2025. / 09:54 komentari
Svjetske igre humanoidnih robota - 5
Svjetske igre humanoidnih robota - 5 (Foto: Afp)

 Nakon što smo prošle godine mogli uživati u Olimpijskim igrama u Parizu, vrijeme je za nešto drugačije "igre". Naime, u Pekingu su službeno otvorene trodnevne "Svjetske igre humanoidnih robota" (World Humanoid Robot Games), događanje na kojem će 280 timova iz 16 zemalja pokazati svoj napredak u umjetnoj inteligenciji i robotici kroz natjecanja njihovih humanoidnih robota.

Roboti će se tako natjecati u sportovima poput atletike i stolnog tenisa, ali i disciplinama koje su pomalo specifične, poput sortiranja lijekova i usluga čišćenja.

Zanimljivo, iako dolaze iz cijelog svijeta, od sveučilišta do privatnih tvrtki, natjecateljski timovi koriste robote kineskih proizvođača, poput Booster Robotics.

I kako prolazi prvi dan natjecanja? Roboti koji su sudjelovali u nogometnim utakmicama sudarali su se više od ljudskih igrača na tradicionalnim utakmicama, a nije bila rijetkost ni da završe na podu. Srećom, bez ozbiljnih ozljeda.

Galerija

Drugi roboti koji su sudjelovali u atletskim natjecanjima također su doživjeli svoj dio "ozljeda" kad su se srušili usred sprinta.

Za dio robota pad je bio tek privremena prepreka jer su se veoma brzo sami vratili u uspravan položaj. Drugi su pak zahtijevali ljudsku pomoć, poput četiri robota koji su se sudarili i isprepleli tijekom nogometne utakmice.

Iako se bilježe rezultati, organizatori ističu kako je glavna vrijednost ovih igara prikupljanje podataka za daljnji razvoj robota za praktične primjene. Tako nogometne utakmice pomažu u boljoj koordinaciji robota, što bi moglo pomoći da roboti bolje surađuju na nekom zajedničkom zadatku.

Kako izgledaju prve Svjetske igre humanoidnih robota, možete i sami pogledati u videu. No, sa sigurnošću možemo reći da neće tako skoro zamijeniti prave sportaše na borilištima.

 

Izvor: Reuters

