Znanost

Binarni zvjezdani sustav proizveo novu vrstu supernove i iznenadio znanstvenike

Znanstvenici nisu sigurni u točan mehanizam koji je uzrokovao supernovu.

Hina | 15.08.2025. / 08:21 komentari
Binarni zvjezdani sustav, ilustracija
Binarni zvjezdani sustav, ilustracija (Foto: Midjourney)

Astronomi su promatrali katastrofalne posljedice zvijezde koja je odabrala pogrešnog plesnog partnera, dokumentiravši ono što se čini kao nova vrsta supernove, koja se dogodila kada je masivna zvijezda pokušala progutati crnu rupu s kojom je bila u dugom pas de deuxu.

Zvijezda, koja je najmanje 10 puta masivnija od našeg Sunca, i crna rupa, koja ima sličnu masu, bile su gravitacijski povezane jedna s drugom u onome što se naziva binarni sustav. Ali kako se udaljenost koja ih je razdvajala postupno smanjivala, čini se da je ogromna gravitacijska sila crne rupe iskrivila zvijezdu - istegnula je iz njezina sfernog oblika - i isisala materijal prije nego što je uzrokovala eksploziju.

Uhvatili smo masivnu zvijezdu u kobnom tangu s crnom rupom, rekao je astrofizičar Alexander Gagliano iz Instituta za umjetnu inteligenciju i temeljne interakcije američke Nacionalne zaklade za znanost smještenog na Tehnološkom institutu Massachusetts, koautor studije objavljene ovog tjedna u Astrophysical Journalu.

Nakon što je godinama gubila masu u spirali smrti s crnom rupom, masivna zvijezda doživjela je svoj kraj eksplozijom. U sekundi je oslobodila više energije nego Sunce tijekom cijelog svog životnog vijeka, dodao je Gagliano.

Binarni zvjezdani sustav, ilustracija Bizarno otkriće: Astronomi pronašli zvijezde koje se okreću jedna unutar druge

Eksplozija se dogodila oko 700 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje. Svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe u godini dana, odnosno 9,5 bilijuna km.

Gravitacijske sile dvaju objekata bile su zapravo slične jer mislimo da su imali slične mase. Ali zvijezda je bila mnogo veća, pa je bila u procesu gutanja crne rupe dok je crna rupa s nje povlačila materijal. Zvijezda je bila velika, ali napuhana, a crna rupa mala, ali moćna. Crna rupa je na kraju pobijedila, rekao je Gagliano.

Znanstvenici nisu sigurni u točan mehanizam koji je uzrokovao supernovu.

Nije jasno izaziva li izobličenje nestabilnost koja potiče kolaps zvijezde, a zatim crna rupa brzo pojede preostali zvjezdani materijal, ili crna rupa potpuno razdvaja zvijezdu prije nego što postane supernova, rekla je astrofizičarka Sveučilišta Harvard i glavna autorica studije Ashley Villar.

Crna rupa je na složene načine privukla i transformirala zvijezdu, dodala je Villar.

Binarni sustav započeo je s dvije masivne zvijezde koje su kružile jedna oko druge kao kozmički pratitelji. No jedna od dvije zvijezde dosegla je kraj svog prirodnog životnog ciklusa i eksplodirala u supernovi, a njezina jezgra se urušila i formirala crnu rupu, izvanredno gusti objekt s gravitacijom toliko jakom da čak ni svjetlost ne može pobjeći.

Ovaj događaj otkriva da neke supernove mogu biti potaknute crnim rupama, dajući nam nove uvide u to kako neke zvijezde završavaju svoj život, rekao je Villar.

Zvijezde koje su najmanje osam puta masivnije od Sunca čini se da su predodređene da završe svoj život kao supernove. One s masom najmanje 20 puta većom od Sunca formirat će crnu rupu nakon eksplozije.

Algoritam umjetne inteligencije dizajniran za skeniranje neobičnih eksplozija u svemiru u stvarnom vremenu prvi je otkrio početak eksplozije, dajući upozorenje koje je omogućilo astronomima da odmah provedu naknadna promatranja. Do trenutka kada je eksplozija završena, promatrali su je brojni zemaljski i svemirski teleskopi.

FU Orionis VIDEO Astronomi riješili zvjezdani misterij star gotovo jedno stoljeće

Naš algoritam umjetne inteligencije omogućio nam je da pokrenemo sveobuhvatnu promatračku studiju dovoljno rano da bismo prvi put zaista vidjeli cijelu sliku, rekao je Gagliano.

Promatranja zvijezde, datirana četiri godine prije supernove, otkrila su sjajne emisije za koje astronomi vjeruju da su nastale kada je crna rupa usisala materijal sa zvijezde. Na primjer, čini se da je vanjski vodikov sloj zvijezde otkinut, otkrivajući sloj helija ispod.

Znanstvenici su promatrali sjajne emisije nakon eksplozije dok je crna rupa konzumirala preostale zvjezdane krhotine. Na kraju je crna rupa postala masivnija.

Sustavi koji grupiraju dva ili više pratitelja prilično su česti. Neki od ovih višestrukih sustava imaju crnu rupu kao jednog od pratitelja.

Naš zaključak je da na sudbinu zvijezda nevjerojatno utječe njihov pratitelj - ili pratitelji. Ovaj događaj nam daje uzbudljiv uvid u to koliko dramatično crne rupe mogu utjecati na smrt masivnih zvijezda, rekao je Gagliano.

