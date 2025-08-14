Tehnologija

Još jedna tužba protiv popularna platforme za djecu: Roblox je postao “lovište za seksualne predatore”

Tužbu je podigla majka 9-godišnjeg dječaka koji je pretrpio veliku traumu i morao se premjestiti u drugu školu.

Hrvoje Jurman
Hrvoje Jurman | 14.08.2025. / 14:44 komentari
Roblox, ilustracija (Foto: Afp)

Roblox je vjerojatno najpopularnija gamerska platforma među djecom, pri čemu je čak oko 40 posto korisnika mlađe od 13 godina. No pored zabavnih igara, ova platforma ima i svoju tamnu stranu - pedofile koji pokušavaju stupiti u kontakt s djecom i iskoristiti ih. Zbog toga je protiv ove platforme podignuto više tužbi, a u posljednjoj takvoj tvrdi se kako je Roblox postao “lovište sa seksualne predatore”. Tužbu je podignula majka zbog seksualnog iskorištavanja njenog devetogodišnjeg dječaka na toj platformi.

Ona tvrdi kako Roblox prioritet stavlja na rast i prihode, umjesto na sigurnost djece, a nešto slično se tvrdilo i u ranijim tužbama tvrdilo - da Roblox ne čini dovoljno kako bi zaštitio djecu od pedofila.

Predatori koji su stupili u kontakt s dječakom mjesecima su ga uznemiravali, da bi ga na kraju “iznudili” da pošalje svoje seksualno eksplicitne fotografije i videa prijateljima u školi. Teško je i zamisliti kakav je šok i stres dječak doživio zbog svega te se u tužbi navodi kako je pretrpio razornu psihološku traumu pa je na kraju morao promijeniti školu. Ono što majka djeteta, među inim, zamjera ovoj platformi jest što nije postajala nikakva provjera identiteta i godina osoba koje stupaju u kontakt s djecom.

Odgovornost je i na roditeljima

Tako nešto kompanija je predstavila naknadno pa su tako prošlog mjeseca najavili novi sustav provjere godina, koji uključuje alat baziran na snimanju selfija, za one koji žele komunicirati sa svojim povjerljivim kontaktima.

Iz Robloxa su za medije komentirali kako su duboko zabrinuti zbog svakog incidenta koji ugrožava korisnike, naglasivši sigurnost kao glavni prioritet platforme: Posvećujemo značajne resurse, uključujući naprednu tehnologiju i ljudsko moderiranje 24 sata dnevno, 7 dana tjedno kako bi pomogli u otkrivanju i uklanjanju neprikladnog sadržaja i ponašanja.

U jednom ranijem intervjuu, Dave Baszucki, izvršni direktor Robloxa komentirao je kako u Robloxu rade sve što mogu kako bi stvorili sigurno okruženje za djecu, a dio odgovornosti prebacio je i na same roditelje. Oni bi trebali biti ti koji će donijeti konačnu odluku oko igara koje bi njihova djeca mogla igrati. Ako su roditelji zabrinuti oko sadržaja kojem djeca pristupaju ili interakcijama koje bi mogli imati na Robloxu, onda im ne bi trebali dopustiti korištenje te platforme, smatra Baszucki.

Izvor: Yahoo News

