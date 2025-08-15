SAD ulazi u vlasništvo jednog od najpoznatijih proizvođača čipova?

Američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija svojim potezima gotovo svakodnevno izazivaju potrese na tržištu čipova i poluvodiča.

Nakon što je uveo carine na čipove i poluvodiče koji nisu proizvedeni u SAD-u, onda iz toga izuzeo one tvrtke koje su "u postupku pokretanja proizvodnje u toj zemlji", a potom i "iskamčio" 15 posto od prodaje čipova i poluvodiča Kini od Nvidije i AMD-a, sad je, čini se, na redu Intel.

Iako američka tvrtka, Intel se našao na nišanu Bijele kuće nakon postavljanja Malezijca Lip-Bu Tan na čelo te tvrtke. Naime, Trump je prvo pozvao Lip-Bu Tana da podnese ostavku zbog "vrlo konfliktnih ranijih veza s Kinom", a onda ga ugostio u Bijeloj kući na sastanku.

No, Bloomberg je objavio kako je na tom sastanku dogovoreno puno više od Tanovog ostanka na čelu Intela. Kako ističe Bloomberg, američka administracija započela je pregovore o preuzimanju udjela u Intelu. Iako službene potvrde nema ni s jedne strane, navodno bi Intel tim dogovorom dobio financiranje i državnu potporu, a za uzvrat bi izgradio tvornicu za proizvodnju čipova u saveznoj državi Ohio. Ta je tvornica trebala biti najveći svjetski pogon za proizvodnju čipova, ali se njen razvoj suočio s brojnim kašnjenjima.

Analizitčari smatraju kako bi takav dogovor bio spas za Intel koji se posljednjih godina muči zadržati korak na tržištu čipova za umjetnu inteligenciju. A da slično misle i investitori govori podatak kako su dionice Intela zabilježile rast u petak.

No, analitičari upozoravaju i kako bi sporazum između SAD-a i Intela signalizirao "dublje ispreplitanje" države i privatnih poduzeća u SAD-u.

Vjerojatno Trump neće tražiti većinski udio u Intelu, ali će se pobrinuti da udio koji dobije ima dovoljan utjecaj na odluke koje će Intel donositi u budućnosti.

Hoće li SAD zaista ući u vlasničku strukturu Intela i kako će se to odraziti na druge proizvođače čipova, trenutno je teško procijeniti. Za bilo kakve konkretne analize ipak će biti potrebno pričekati službene informacije.

