Business

Trump pozvao direktora Intela da odstupi: "Nema drugog rješenja za ovaj problem"

Intel trenutno mijenja svoju poslovnu strategiju s ciljem poboljšanja svog položaja na tržištu.

Hina | 07.08.2025. / 15:45 komentari
Lip-Bu Tan (Foto: Afp)

Američki predsjednik Donald Trump je pozvao novog direktora Intela Lip-Bu Tana da odmah podnese ostavku, rekavši da postoji velik sukob interesa nakon što su osvanula pitanja o njegovim vezama s kineskim tvrtkama, što je izazvalo sumnje glede budućnosti američke kompanije za proizvodnju čipova.

tri vijesti o kojima se priča Nezadovoljstvo, ilustracija Umjetna inteligencija "Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće Otkaz zbog AI, ilustracija Počinje već 2027.? Bivši Googleovac upozorio: Pred čovječanstvom je 15 godina pakla Supermoći, ilustracija Trebalo bi još istražiti Znanstvenici tvrde da ljudi možda imaju "supermoći" koje tek trebaju aktivirati

Nema drugog rješenja za ovaj problem, napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social, nakon čegu se vrijednost dionica Intela snizila za gotovo pet posto prije otvaranja tržišta.

Do poteza je došlo dan nakon što je Reuters izvijestio da je republikanski senator Tom Cotton poslao pismo čelniku upravnog odbora Intela o Tanovim vezama s kineskim firmama i nedavnom kaznenom postupku koji je uključivao njegovu bivšu tvrtku Cadence Design.

Reuters je u travnju objavio da je Tan, samostalno ili preko fondova koje je osnovao ili njima upravlja, uložio novac u stotine kineskih kompanija, od kojih su neke povezane s kineskom vojskom. Direktor Intela je uložio najmanje 200 milijuna dolara u stotine kineskih tvrtki u području inteligentnih proizvodnih sustava i proizvodnji čipova između ožujka 2012. i prosinca 2024., utvrdio je Reuters.

Intel nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom u četvrtak.

Intel, nekoć dominantna kompanija u području proizvodnje čipova, trenutno mijenja svoju poslovnu strategiju s ciljem poboljšanja svog položaja nakon što ga je u proizvodnji prestigao tajvanski konkurent TSMC. Intel gotovo da i nije prisutan u rastućem tržištu čipova za umjetnu inteligenciju, na kojem prednjači Nvidia.

Tan, koji je preuzeo ulogu direktora u ožujku, nakon što je njegov prethodnik Pat Gelsinger krajem prošle godine podnio ostavku, zadao je cilj smanjenja broja zaposlenika za 75.000 do kraja godine, što predstavlja smanjenje od oko 22 posto. Intel se također obvezao zauzeti discipliniraniji pristup kada je riječ o ulaganju u proizvodnju.

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti
Može li biti tako jednostavno?
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti
Trump pozvao direktora Intela da odstupi: "Nema drugog rješenja za ovaj problem"
Opravdano ili ne?
Trump pozvao direktora Intela da odstupi: "Nema drugog rješenja za ovaj problem"
Tko je vidio imati standardni automobil? Bugatti nudi nešto potpuno novo
Ekskluzivnost na novom nivou
Tko je vidio imati standardni automobil? Bugatti nudi nešto potpuno novo
Američka vojska želi Cybertruck, a razlog se neće svidjeti Musku
Gađat će ga projektilima
Američka vojska želi Cybertruck, a razlog se neće svidjeti Musku
Vratili su se? Arheolozi otkrili znakove života nakon katastrofalne erupcije vulkana
Zanimljivo otkriće
Vratili su se? Arheolozi otkrili znakove života nakon katastrofalne erupcije vulkana
Skriva li se krivac za dijabetes u ovoj omiljenoj hrani? Nova studija upire prstom upravo u nju
Nije sve tako crno
Skriva li se krivac za dijabetes u ovoj omiljenoj hrani? Nova studija upire prstom upravo u nju
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti
Može li biti tako jednostavno?
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti
Bivši Googleovac upozorio: Pred čovječanstvom je 15 godina pakla
Počinje već 2027.?
Bivši Googleovac upozorio: Pred čovječanstvom je 15 godina pakla
Google ismijao Apple i poručio korisnicima iPhonea da je vrijeme da promijene svoj telefon
Stiže novi Pixel
Google ismijao Apple i poručio korisnicima iPhonea da je vrijeme da promijene svoj telefon
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće savjetovati korisnike da prekinu sa svojim partnerima
Savjet koji ne treba tražiti od AI
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće ovo savjetovati
Objavljene nove glasine oko PS 6: Evo kada se očekuje početak prodaje i koliko bi mogao stajati
Nadolazeći PlayStation
Objavljene nove glasine oko PS 6: Evo kada se očekuje početak prodaje i koliko bi mogao stajati

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Sretni dobitnik iz Slovenije ima još dva tjedna da podigne dobitak veći od 37 milijuna eura
milijuni čekaju
Vrijeme curi: Traži se misteriozni dobitnik koji je osvojio 37 milijuna eura na Eurojackpotu
Severe Weather objavio prognozu za zimu
SEVERE WEATHER
Objavljena prognoza za zimu: Na vrijeme će utjecati polarni vrtlog, a evo što to znači
Stiže nam novi toplinski val idući tjedan, temperature iznad 40 stupnjeva
pripremite se
Stiže nam novi toplinski val, temperature idu iznad 40 stupnjeva! Evo kada počinje
show
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
zdravlje
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
POKROVITELJ STADA
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
zabava
Samo najbolji dolaze do kraja ovog kviza bez greške – jeste li među njima?
Pokažite što znate!
Samo najbolji dolaze do kraja ovog kviza bez greške – jeste li među njima?
Kviz koji otkriva širinu vašeg znanja – mnogi se neugodno iznenade
Pokažite što znate!
Kviz koji otkriva širinu vašeg znanja – mnogi se neugodno iznenade
Njihove mačke su čisti urnebes, pogledajte što sve izvode
LOL
Njihove mačke su čisti urnebes, pogledajte što sve izvode
tech
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti
Može li biti tako jednostavno?
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće savjetovati korisnike da prekinu sa svojim partnerima
Savjet koji ne treba tražiti od AI
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće ovo savjetovati
sport
Hajduk preokretom srušio Dinamo: Durdov i Bamba za veliku pobjedu Bijelih
Na korak od play-offa
Hajduk preokretom srušio Dinamo: Durdov i Bamba za veliku pobjedu Bijelih
Stigle vijesti zbog kojih je Rijeka drhtala: Fruk i Rukavina saznali kaznu za crvene kartone
UEFA SE OGLASILA
Stigle vijesti zbog kojih je Rijeka drhtala: Fruk i Rukavina saznali kaznu za crvene kartone
Trebao je braniti za Vukovar protiv Dinama, a sada je potjeran: Pratio je četničke stranice
vukovar se ispričao
Trebao je braniti za Vukovar protiv Dinama, a sada je potjeran: Pratio je četničke stranice
tv
Daleki grad: Zabranio joj je da se petlja - to je između njih dvojice
DALEKI GRAD
Daleki grad: Zabranio joj je da se petlja - to je između njih dvojice
Leyla: Ako on ne učini ništa, ona će smisliti nešto
LEYLA
Leyla: Ako on ne učini ništa, ona će smisliti nešto
Daleki grad: Nije ih očekivao ispred - odmah se bacio u bijeg
DALEKI GRAD
Nije ih očekivao ispred - odmah se bacio u bijeg
putovanja
Oženi me fritata recept
Viralni recept
Pečena jaja toliko fina da ćete se htjeti oženiti za osobu koja ih je spremila
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne daju obeshrabriti
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne daju obeshrabriti
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
Najljepša na otoku?
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
novac
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Ne piše nam se dobro
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Cijene goriva u Hrvatskoj i inozemstvu: Gdje točiti kako bi se uštedjelo?
gdje na benzinsku?
Cijene goriva u Hrvatskoj i inozemstvu: Gdje točiti kako bi se uštedjelo?
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
lifestyle
Street style kombinacije s Tjedna mode u Kopenhagenu
Svježe i autentično
Dankinje modu imaju u malom prstu, donosimo 10 najboljih izdanja čije ideje možete posuditi
Najčešće žensko ime u Hrvatskoj
Ne izlazi iz mode
Nikad neće izaći iz mode: Ovo žensko ime najčešće je u Hrvatskoj
Ulična moda Zagreb u crop-topu golih leđa i širokim trapericama
SMIONA KOMBINACIJA
Opa! Šetnja centrom Zagreba u odvažnom crop-topu i trapericama koje otkrivaju gola bedra
sve
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Hajduk preokretom srušio Dinamo: Durdov i Bamba za veliku pobjedu Bijelih
Na korak od play-offa
Hajduk preokretom srušio Dinamo: Durdov i Bamba za veliku pobjedu Bijelih
 

Nastavi čitati