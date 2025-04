Stiže Samsungov odgovor Appleu: Evo zašto bi ovo mogao biti jedan od najzanimljivijih telefona godine

Nakon više godina manje-više sličnih telefona, odnosno uređaja koji donose malo bolji hardver i kvalitetnije kamere te dizajnom previše ne odudaraju od prethodnih modela, Apple se za ovu godinu odlučio za jednu veću promjenu. U rujnu ove godine kompanija će u okviru generacije iPhone 17 predstaviti i potpuno novi model 17 Air. Najvažnija stvar vezana uz ovaj uređaj jest što će to biti najtanji iPhone do sada.

Nakon glasina koje su mrežom kružile iz više izvora i prilično dugo vremena, što znači da Apple zaista priprema takav uređaj, reagirali su iz Samsunga. Posljednjih mjeseci počele su se pojavljivati glasine o tankom Samsungovom telefonu, a kompanija ga je čak i izložila pred novinarima nakon predstavljanja posljednje generacije modela iz serije S25.

Tada nismo saznali gotovo ništa o samom telefonu, no čini se kako bi sve o Samsungu Galaxy S25 Edge trebali saznati 15. travnja, kada je planirano predstavljanje ovog telefona. Barem tako tvrde nove glasine koje su prenijeli na stranici Tech Radar.

Evo zašto bi mogao biti veliki hit

Također, na ovoj su stranici objavili nekoliko razloga zašto bi ovaj telefon mogao biti prodajni hit, odnosno zašto bi mogao privući veliki broj korisnika koji traže novi Android.

Bit će jako tanak

Dok debljina posljednje generacije Samsungovih telefona iz serije S25 iznosi 7,2 mm, model Edge trebao bi biti prilično tanji. Mediji još nagađaju koja će biti točna brojka, no spominje se kako bi mogao biti tanak 5,84 mm. To vjerojatno neće biti tanko kao iPhone Air (navodno će biti tanak samo 5,5 mm), no jasno je kako je riječ o iznimno tankom uređaju.

Izdržljivost

Činjenica što će ovaj telefon biti iznimno tanak neće utjecati na njegovu izdržljivost. To je za Tech Radar potvrdila i potpredsjednica odjela mobilnog iskustva (MX) u Velikoj Britaniji Annika Bizon, koja je naglasila kako neće biti kompromisa oko izdržljivosti. Dakle, Galaxy S25 Edge bit će tanji, ali jednako izdržljiv kao i ostali, deblji modeli iz te serije.

Performanse

Osim što neće utjecati na izdržljivost, debljina ne bi trebala utjecati niti na performanse telefona. Najtanji Galaxy tako bi, kada se performanse u pitanju, trebao biti pružiti snagu kao i ostali modeli iz ove serije, što znači da možemo očekivati maksimum po pitanju hardvera.

Premium materijali

Galaxy S25 Edge trebao bi korisnicima pružiti “premium osjećaj”, s kućištem od titana i drugim premium materijalima.

Umjetna inteligencija

Pametni telefoni postali su još pametniji zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, a upravo je Samsung jedan od predvodnika korištenja ove tehnologije na pametnim telefonima. Galaxy S25 Edge tako bi trebao brojne Galaxy AI alate, kao i besplatan pristup Googleovom Gemini Advanceu na razdoblje od 6 mjeseci.

