Musk je oduševljen povijesnim uspjehom: Ovako nešto nikada se nije dogodilo u automobilskoj industriji

Kada je najavio lansiranje robotaksi servisa u Austinu, Elon Musk naglasio je i još jednu, povijesnu stvar za automobilsku industriju. Ono što je najavio, Tesla je to i napravila, čak i prije planiranog datuma.

Musk se pohvalio: U Austinu se već testiraju Tesle u kojima nema vozača

Tesla je na svom profilu na društvenoj mreži X objavila video (koji je prenio i Elon Musk) prve autonomne isporuke automobila u povijesti. Njihov Model Y tako se apsolutno sam, bez vozača unutra, odvezao od tvornice u Teksasu do zgrade kupca tog automobila. Iako vožnja nije dugo trajala - kojih pola sata, tijekom tog vremena Model Y vozio je gradskim ulicama, autocestom i parkiralištem kako bi došao do svoje destinacije.

U automobilu uopće nije bilo ljudi i niti u jednom trenutku nije bilo udaljenog upravljanja. Potpuna autonomija, pohvalio se Elon Musk na svojoj društvenoj mreži. Iako je njihov robotaksi pokrenut prije nekoliko dana, u tim automobilima i dalje je prisutan Teslin zaposlenik kao faktor sigurnosti u slučaju problema s tehnologijom. U ovom slučaju, kako možemo vidjeti na videu, automobil je bio u potpunosti prazan te nije bilo udaljenog upravljanja vozilom.

Teslini robotaksiji na cesti: Influenceri oduševljeni, zakonodavci još uvijek oprezni

Autonomija je, kako je više puta komentirao Elon Musk, ključna za budućnost Tesle te bi upravo na krilima ove tehnologije kompanija mogla dosegnuti vrijednost od više bilijuna dolara. Put do toga je dalek i prepun izazova, no prvi korak u tom smjeru s pokretanjem robotaksi servisa ipak je napravljen. Na početku će cestama Austina voziti 10 do 20 autonomnih Tesli, no s vremenom će se broj Modela Y povećavati, a Muskove su želje da uslugu robotaksija pruža i u drugim gradovima.

Izvor: Reuters