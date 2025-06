Stiže nastavak filma o Zuckerbergu koji je oduševio mnoge i osvojio 3 Oscara

Prošlo je skoro 15 godina od kada se film Društvena mreža pojavio u kinima. Kako je svima dobro poznato, radnja filma prati mladog Marka Zuckerberga i razdoblje osnivanja Facebooka, uključujući i sukobe i pravne bitke s bivšim prijateljima i kolegama koji su ga optužili da im je ukrao ideju. Režiju potpisuje David Fincher, a scenarij Aaron Sorkin te je Društvena mreža postigla veliki uspjeh, uključujući i osvajanje tri nagrade Oscar (za najbolje adaptirani scenarij, najbolju originalnu glazbu i montažu) od osam nominacija. Među inim, nominiran je i za najbolji film godine, no ta je nagrada pripala Kraljevu govoru.

Od emitiranja filma do danas, puno se toga promijenilo. Dok je u Društvenoj mreži Zuckerberg prikazan kao prilično samozatajan mladić, danas je on jedna od najbogatijih osoba na svijetu s nevjerojatnim bogatstvom većim od 250 milijardi dolara. Nakon što se činilo da je godinama pokušao ugoditi javnosti te se branio i opravdavao za probleme na Facebooku i Instagramu, nedavno je rekao kako je gotovo vrijeme ispričavanja. Pokazao je palac dole fact checkerima na svojim platformama, poboljšao je odnos s Trumpom kojem je ranije blokirao profil na Facebooku, a sada okuplja ekipu za rad za njegovom najvećem projektu - razvoju superinteligencije.

A što se sve događalo sa Zuckerbergom, kao i njegovom kompanijom proteklih godina, čini se kako bi uskoro opet mogli gledati na velikim platnima u kino dvoranama. Kako je objavio Deadline, Aaron Sorkin ponovno se prihvatio izazova razvoja novog filma o Zuckerbergu, a osim što je napisao scenarij za njega, on će biti i njegov režiser.

Baziran na dokumentima zviždačice

Nova Društvena mreža u biti neće biti klasičan nastavak u odnosu na film iz 2010., već će film biti baziran na skupini izvještaja The Wall Street Journala nazvanoj The Facebook Files. Izvještaji obuhvaća brojne interne dokumente koje je u javnost pustila zviždačica Frances Haugen. Među inim, dokumenti su otkrili kako je ekipa u Facebooku bila svjesne negativnog utjecaja njihovih platformi, pogotovo na mlade, no nisu poduzeli nikakve akcije kako bi ih zaštitili. Kako je objasnila Hauge, Zuckerberg je stavio profit ispred sigurnosti korisnika.

Pored toga, radna filma navodno će biti fokusirana i na utjecaj Facebooka na izbore održane 2020. godine, ali i na nasilje u drugim zemljama u kojima je ova platforma bila popularna i često korištena.

Nije poznato tko će glumiti glavnog lika, odnosno Zuckerberga u filmu te će biti zanimljivo vidjeti hoće li se te uloge ponovno prihvatiti Jesse Eisenberg. On je za svoju interpretaciju osnivača i šefa Facebooka 2010. čak nominiran za prestižnu filmsku nagradu, no Oscara ipak nije dobio.