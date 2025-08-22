FOTO Osvanuo na društvenim mrežama: Kinezi "klonirali" američki S-97 Raider

Ove godine su se pojavile prve slike kineske letjelice s pomičnim rotorom (tiltrotor), a sada su na internetu osvanule i fotografije onoga što se čini kao prvi kineski helikopter na složeni pogon. Dok su se fotografije tiltrotora prvi put pojavile u travnju 2025. godine na Weibu, slike novog kineskog helikoptera osvanule su na društvenim mrežama tek 21. kolovoza, kada su objavljene na platformi X.

And the surprises from China do not stop - it seems as if one currently wants to burn off true fireworks of news - because today this coaxial helicopter (probably a test carrier) was shown for the first time.



(Image via @Captain小潇 from Weibo) pic.twitter.com/UvLOCwuk4y — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) August 21, 2025

Novoviđeni kineski helikopter se ističe dvama koaksijalnim, suprotno rotirajućim četverokrakim glavnim rotorima u kombinaciji s potisnim propelerom na repu. Njegov vitki trup itekako podsjeća na američki Sikorsky S-97 Raider, koji je i sam nastao iz tehnološkog demonstratora X2, prenosi The Aviationist.

Kineski prototip pokazuje izbočinu na desnoj strani koja se proteže od osovine rotora prema ispušnom otvoru motora, iako loša kvaliteta slike onemogućuje uvid u to postoji li kabinski prostor iza stajnog trapa. Stajni trap izgleda uvlačiv preko zakretnog sustava iza pilotske kabine, dok repne površine, donja repna peraja i stražnje postavljeno repno kolo upućuju na napredni aerodinamički dizajn.

Mišljenja analitičara i sličnost s američkim S-97 Raiderom

Prema istraživačima zrakoplovstva Andreasu Rupprechtu i Ricku Joeu, kineski novi helikopter je vjerojatno demonstratorska platforma. Joe je sugerirao da to bi mogli biti mali-srednji tehnološki demonstratori za konfiguracije nove generacije helikoptera, donekle slični američkom programu Future Vertical Lift (FVL). Nadalje je predložio da bi kineski helikopter mogao biti razvijen u Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG), koja je dio Aviation Industry Corporation of China (AVIC), dok se ranije spomenuti tiltrotor pripisuje kineskoj tvrtki Hafei Aviation Industry, podružnici Harbin Aircraft Industry Groupe (HAIG).

It's fair to say these two new rotorcraft (HAIG tiltrotor and CAIG coaxial+push prop) are small-medium size tech demos for respective new gen configurations, and likely lead to larger and higher output variants, for next gen PLA rotorcraft options, ala FVL's MV-75 and SB-1. pic.twitter.com/DAyytSgtu2 — Rick Joe (@RickJoe_PLA) August 21, 2025

Sikorskyjev Raider i njegov prethodnik X2 pružaju najbliže paralele novom kineskom helikopteru, a portal The War Zone kineski helikopter naziva i izravnim klonom američkog S-97 Raidera. Počevši 2005. godine, demonstrator X2 uključivao je koncept "Advancing Blade", istraživan još 1970-ih. Suprotno rotirajući kruti rotori, kompozitni materijali, fly-by-wire sustavi i potisni propeler pomogli su u prevladavanju ranijih ograničenja otpora i brzine. Rezultirajući S-97 Raider, namijenjen američkom programu Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), pokazao je brzine i upravljivost daleko iznad onih tradicionalnih helikoptera.

Strateški kontekst

Američki program "Future Vertical Lift" na kraju je odabrao tiltrotor Bell V-280 Valor umjesto helikopterskih dizajna sa složenim pogonom. Kinesko gotovo istodobno predstavljanje prototipova tiltrotora i helikoptera sa složenim pogonom sugerira da i kineska vojska istražuje napredne konfiguracije.

Te tehnologije obećavaju veći doseg i brzinu pri prijevozu trupa ili logističke opskrbe, što je posebno relevantno jer kineska ratna mornarica širi ambicije prema operacijama na otvorenom moru.