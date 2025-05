Je li ovo zaista smjer u kojem ide čovječanstvo?! Zuckerbergova vizija budućnosti je “žalosna i zastrašujuća”

Jedno istraživanje prije nekoliko godina pokazalo je kako prosječni Amerikanac ima manje od tri prijatelja, a više istraživanja pokazalo je kako u brojnim slučajevima odgovornost za otuđenje i usamljenost ljudi snosi moderan digitalan način života. Umjesto na druženja i stvaranja pravih prijateljstava, mnogi su fokus usmjerili na ono što se događa na ekranu, odnosno na digitalni svijet u kojem im veću važnost imaju lajkovi i komentari osoba iz virtualnog svijeta, nego ljudi oko njih.

Tijekom konferencije koju je ovog tjedna organizirala kompanija Stripe, a na kojoj je gostovao i Mark Zuckerberg, jedna od tema bile su upravo usamljenost ljudi i online komunikacija.

Srodne AI duše

Zuckerberg ima rješenje, odnosno prijedlog koji bi mogao pomoći ljudima s malo prijatelja, no sumnjamo da će se takvo rješenje svidjeti većini. Umjesto s ljudima, šef Mete, kompanije koja ulaže jako velike resurse u umjetnu inteligenciju, vjeruje kako bi ljudima bilo bolje da traže prijatelje, terapeute pa čak i srodne duše koje - “pogoni AI”, slikovito su to objasnili na Daily Mailu. Njegova poanta je da brojni algoritmi koji prate sve što radimo online, odnosno umjetna inteligencija, ionako znaju sve o nama, stvarima koje volimo i što nas čini sretnim, nego što to znaju ljudi. Mislim da će ljudi htjeti sustav koji ih dobro poznaje i koji ih na neki način razumije na sličan način kao i njihovi algoritmi za feedove, smatra Zuckerberg.

Dakle, na sličan način na koji naše navike, želje i stvari koje volimo poznaje npr. Facebook, tako bi nas poznavali i AI sustavi koji bi nam, eto, mogli postati prijatelji. Znali bi sve što volimo, a što ne i onda bi s nama mogli razgovarati o tim temama te bi nam u biti govorili ono što bi mi željeli čuti kako bi se dobro osjećali.

Poput piromana koji podmeće pa gasi požare

S jedne strane, lijepo je imati srodnu dušu koja vas dobro poznaje i s kojom možete razgovarati o vašim interesima, no s druge strane problem je što takve osobe o kakvima Zuckerberg govori - ne postoje. Još je jedan problem što bi dio ljudi, kada se navikne na takvu konverzaciju u kojoj im se podilazi i konstantno imaju zajednički jezik (s AI), više ne bi htio razgovarati s “običnim” ljudima koji imaju različit način razmišljanja ili različite interese.

Nakon što su se njegove izjave proširile mrežom, krenule su i kritike. Jedna od bivših direktorica Instagrama Meghana Dhar podsjetila je kako je upravo AI dio problema, odnosno jedan od razloga zašto se ljudi danas osjećaju usamljenima. Naglasila je kako platforme koje su dovele do društvene izolacije i zbog kojih su ljudi danas konstantno online sada pokušavaju dati rješenje za taj problem, što je usporedila s piromanima koji podmeću požare, a onda ih idu gasiti.

Drugi komentari na ovaj prijedlog gledaju kao na distopijsko smeće. Mark Zuckerberg je bogati čudak koji misli da ljudi ne trebaju prave prijatelje u životu - možeš samo biti prijatelj s AI, komentar Marka Zuckerberga je žalostan i zastrašujući, samo su neke od kritika Zuckerberga i njegove vizije budućnosti u kojoj bi se, umjesto s ljudima od krvi i mesa, trebali družiti s nulama i jedinicama.

