Musk je htio kupiti OpenAI, a sada se otkrilo koga je tražio za pomoć u financiranju

Elon Musk je početkom ove godine poslao ponudu za preuzimanje OpenAI-a tešku skoro 100 milijardi dolara. Ta je ponuda, koju je, naravno, Sam Altman odbio, označila samo još jedan čin u prepucavanju i prepiranju dvojice poznatih tehnoloških lidera koji su jednom davno bili prijatelji.

Kako je poznato, Musk je bio jedan od osnivača OpenAI-a, no s vremenom je napustio kompaniju te se u posljednje vrijeme okomio na ovu tvrtku i njenog osnivača. Tvrdi kako su napustili svoju misiju razvoja umjetne inteligencije koja bi čovječanstvu trebala donijeti dobrobit i okrenuli se - profitu. Te je tvrdnje nastojao dokazati i sudskim putem, a zatim je poslao i spomenutu ponudu za preuzimanje, iako je bilo jasno da bi je Altman trebao odbiti. Naime, vrijednost ove tvrtke u ožujku je iznosila 300 milijardi dolara, a s novim krugom ulaganja očekuje se kako bi se ta vrijednost mogla popeti na čak - 500 milijardi dolara, dok je Musk ponudio “samo” 97,4 milijarde.

Zvao Zuckerberga u pomoć

Ono što je puno zanimljivije od same cifre koju je Musk ponudio jest ime osobe čiju je pomoć tražio pri financiranju potencijalnog preuzimanja. Naime, on se obratio - Marku Zuckerbergu.

Te su informacije izašle u javnost zahvaljujući dokumentima u sudskom postupku između Muska i OpenAI-a koji traje već neko vrijeme. Nakon što je Musk tužio ovu kompaniju, Altman je podigao protutužbu u kojoj tvrdi kako se Muskova “lažna ponuda” za preuzimanje, koja je u biti manja od vrijednosti tvrtke, negativno odrazila na poslovanje OpenAI-a. Također, tvrdi se i kako Musk konstantno zlostavlja tvrtku putem raznih optužbi i napada putem društvenih mreža i medija.

U izjavi koju je OpenAI priložio tijekom ovog postupka tvrdi se kako je Musk pokušao oformiti konzorcij investitora za preuzimanje tvrtke, a među inim, među investitorima spominje se i Mark Zuckerberg. No, Zuckerberg, kao niti njegova Meta, nisu potpisali taj pismo namjere koje su dobili od Muska.

Razlog zašto se Musk okomio na OpenAI, osim “brige” za čovječanstvo, jest što i sam ima veliki interes na tržištu umjetne inteligencije. Naime, prije nekoliko godina pokrenuo je vlastitu AI kompaniju xAI koja je sada na tržištu konkurent Altmanu i njegovom OpenAI-u.

Izvor: CNBC