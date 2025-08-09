Elon Musk na platformi X kritizirao tehnološkog diva: “OpenAI će pojesti Microsoft”

OpenAI je ovog tjedna predstavio svoj novi AI model GPT-5 za kojeg su rekli da je najbrži, najpametniji i najkorisniji model baziran na umjetnoj inteligenciji. Taj model približava ih konačnom cilju, a to je opća umjetna inteligencija. Riječi hvale za GPT-5 imao je i izvršni direktor Microsofta Satya Nadella koji je najavio potpunu integraciju ovog modela kroz cijeli ekosustav svojih proizvoda. Nadella je pri tome naglasio kako se brzina napretka samo ubrzava te jedva čeka vidjeti što će developeri, kompanije i korisnici napraviti s ovim posljednjim dostignućem.

Microsoft bi mogao postati previše ovisan o OpenAI-u

Na tu je informaciju reagirao Elon Musk koji je na svojoj društvenoj mreži X napisao da će OpenAI pojesti Microsoft. Također, iskoristio je priliku i nahvalio je svoj model G4H koji je ranije predstavljen, a za koji je rekao kako je bolji od GPT-5.

OpenAI is going to eat Microsoft alive — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2025

Iako su Microsoft i OpenAI partneri te je Nadellina kompanija investitor u OpenAI, dok se ChatGPT pokreće na Microsoftovoj infrastrukturi, odnosi između njih ipak nisu jednostavni te Sam Altman želi što veću samostalnost. Ono na što je Musk aludirao sa svojom izjavom odnosi se na potencijalni scenarij prema kojem će, zbog rapidne evolucije OpenAI-jeve tehnologije, Microsoft ostati bez strateške prednosti, dok u isto vrijeme postaju previše ovisni o toj kompaniji kao izvoru inovacija za njihove proizvode. Takva bi ih situacija, u slučaju da OpenAI zatraži veću autonomiju, ostavila prilično ranjivima.

Ljudi pokušavaju već 50 godina…

Nedugo nakon Muskova komentara, reagirao je i Microsoftov izvršni direktor Satya Nadella koji, naravno, potpuno drukčije gleda na partnerstvo s OpenAI-jem u odnosu na šefa Tesle. Govoreći kako bi OpenAI mogao uništiti Microsoft, rekao je kako to ljudi pokušavaju već 50 godina i to je ono što je zabavno. Svaki dan naučiš nešto novo, radiš na inovacijama, surađuješ, natječeš se. Novinari su kontaktirali i Sam Altmana te tražili njegovo viđenje Muskova komentara, no on im je rekao kako ne razmišlja toliko o njemu. Rekao je kako Muska smatra osobom koja cijeli dan visi na platformi X kritizirajući OpenAI i njihove modele.

Musk i Altman u posljednje vrijeme nisu u najboljim odnosima. Iako su obojica sudjelovala u pokretanju OpenAI-a, Musk je na kraju tužio Altmana tvrdeći da je promijenio početnu misiju kompanije - razvoj umjetne inteligencije u svrhu dobrobiti čovječanstva te da mu je sada na prvom mjestu profit.

Musk je čak početkom godine ponudio nešto manje od 100 milijardi dolara za kupovinu te kompanije, no Altman je tu ponudu, naravno, odbio. Prema posljednjih informacijama, vrijednost kompanije uskoro bi mogla doseći 500 milijardi dolara, a gotovo je sigurno da smo sve bliži trenutku kada će premašiti bilijun dolara.

Izvor: CNBC