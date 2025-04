Bliži se 20. godišnjica predstavljanja iPhonea, a Apple je planira obilježiti velikim novitetima

Kada je Steve Jobs predstavljao iPhone daleke 2007. godine, rekao je kako se povremeno na tržištu pojave revolucionarni uređaji koji sve promjene. Upravo se to može primijeniti na Appleov prvi pametni telefon. Smartphone tržište prije i nakon iPhonea nije isto i radikalno se promijenilo. Tijekom svih ovih 18 godina kompanija je konstantno uvodila manje ili veće nadogradnje na svojim telefonima, a od jednog uređaja 2007. došli su do pet telefona koje će predstaviti ove godine.

Jedan od problema Appleovih telefona, ali i cijelog tržišta jest što više nema nekih velikih noviteta na telefonima. Telefoni s fleksibilnim ekranima zaista su donijeli nešto novo, no njihova je popularnost u padu, dok je trenutačno najvažnija stvar implementacija što većeg broja AI opcija.

Što se Applea tiče, već dugo pišemo o promjeni koju pripremaju za ovu godinu i modelu iPhone 17 Air. Prema onome što možemo pročitati, ovaj će se uređaj od konkurencije razlikovati po debljini, odnosno to će biti najtanji iPhone do sada, no osim toga, ne treba očekivati neke revolucionarne promjene.

Dva velika noviteta

No takve promjene Apple, čini se, ipak priprema i to za 2027. godinu, kada će slaviti dvadeset godina od kada je Jobs predstavio prvi model iPhonea.

Poznati analitičar Mark Gurman tako kaže kako su u planu dva velika noviteta. O prvom smo već više puta pisali i riječ je o Appleovom ulasku na tržište telefona s fleksibilnim ekranima. Ono što možemo očekivati na iPhoneu Fold (telefon bi se trebao otvarati kao knjiga, odnosno poput Samsungova modela Fold), osim odličnog hardvera i kamera, jest da na ekranu ne bi trebalo biti vidljivog ureza kada se otvori. Naravno, službenih informacija o samom telefonu, kao i njegovim opcijama nema, a što se očekuje od tog modela iPhonea, pročitajte ovdje.

No to nije jedini plan za dvadesetu godišnjicu predstavljanja prvog iPhonea. Naime, prema ovom analitičaru Apple priprema i “odvažni novi Pro model” o kojem se ne zna previše, osim da će “opsežnije koristiti staklo”.

To bi moglo biti u skladu s nekim ranijim planovima o koje je imao još Jony Ive. On je zamišljao iPhone napravljen od jednog komada stakla, što zvuči prilično zanimljivo, no tek treba vidjeti kako će takav model izgledati u praksi.

S obzirom na to da je riječ o modelima koji će se pojaviti tek za više od dvije godine, jasno je kako se svašta može promijeniti te do tada očekujemo brojne glasine oko telefona, tj. opcija nadolazećih telefona o kojima u Appleu razmišljaju i planiraju ih implementirati.

Izvor: 9to5Mac