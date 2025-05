Priprema za najcrnji scenarij? Svi su ostali u šoku kada su saznali planove šefova najpoznatije AI kompanije

Ako pitate tehnološke stručnjake kada će se pojaviti opća umjetna inteligencija (AGI), dobit ćete različite odgovore - neki smatraju kako smo jako blizu tom trenutku, dok drugi smatraju kako će proći možda i više od deset godina prije nego što nam će ta tehnologija biti dostupna. Dok se oko vremena kada ćemo početi živjeti s umjetnom inteligencijom koja će biti jednako inteligentna odnosno inteligentnija od ljudi stručnjaci ne mogu dogovoriti, gotovo svi se slažu kako to nije neki SF scenarij, već realnost koja će se svakako dogoditi.

AI superinteligencija bit će znatno superiornija ljudskoj inteligenciji, a stiže prije nego što je očekujemo

Osim kada će se AGI pojaviti, postoji još jedna velika nepoznanica u vezi s tom tehnologijom. Naime, čak ni najveći stručnjaci i autoriteti na području umjetne inteligencije ne znaju kako će opća umjetna inteligencija utjecati na naše živote i našu svakodnevicu. Brojni su potencijalni scenariji - od onih utopističkih, prema kojima ćemo poslove prebaciti na tehnologiju, pa ćemo imati više vremena za sebe i radit ćemo samo ono što volimo, pa do apokaliptičnih slika poput onih iz Terminatora.

Planiraju gradnju bunkera

Ilya Sutskever (stoji pored Altmana) (Foto: Afp)

Dok se zaista možemo nadati kako predstavljanje opće umjetne inteligencije neće rezultirati takvim pesimističnim scenarijima, potez jednog od osnivača OpenAI-a pokazuje kako su AI stručnjaci spremni i na najgore. Naime, kako otkriva nova knjiga američke novinarke Karen Hao, Ilya Sutskever na jednom je sastanku na kojem su bili svi ključni znanstvenici kompanije rekao kako prije objave AGI-a definitivno planiraju izgraditi bunker. Kao razlog je naveo mogućnost geopolitičkog kaosa i nasilnog natjecanja između svjetskih sila koji se mogu očekivati.

Sudionici sastanka ostali su zatečeni, a Sutskever ih je utješio tako što je rekao kako će bijeg u bunker biti opcionalan. Osim na tom sastanku, Hao kaže kako je od još dvaju izvora saznala da je Sutskever u internim razgovorima često spominjao gradnju bunkera.

Knjiga Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI još se nije pojavila u prodaji, no The Atlantic je objavio neke njezine dijelove, uključujući i dio u kojem se spominje bijeg u bunker.

Priprema za crni scenarij

Pod pritiskom investitora misija o razvoju tehnologije koja se razvija za dobrobit čovječanstva pada u drugi plan

Prema jednom znanstveniku iz OpenAI-a, unutar kompanije postoji grupa, a Ilyja je bio dio te grupe, koja vjeruje da će opća umjetna inteligencija donijeti uznesenje, doslovno uznesenje. Prema Hao, to se može protumačiti kako ekipa iz OpenAI-a vjeruje da će s još naprednijim AI-em doći do nekakvog dramatičnog događaja, svojevrsnog kraja ovog povijesnog razdoblja i početka nečeg posve novog.

Sama ideja da ekipa koja razvija tu tehnologiju budućnosti, koja će značajno utjecati na sve naše živote, namjerava graditi nekakvo sklonište, prilično je zabrinjavajuća i jasno je kako je riječ o pripremi za najcrnji scenarij u kojem se stvari otimaju kontroli.

Nakon informacija o bunkeru, koje Sutskever nije želio komentirati, treba podsjetiti i na ranija upozorenja znanstvenika, pa čak i samog Sama Altmana, o umjetnoj inteligenciji i njezinu potencijalu da uzrokuje izumiranje čovječanstva. Također, treba podsjetiti i na potez bivšeg zaposlenika OpenAI-a Stevena Adlera. Kao i Sutskever, i on je napustio OpenAI, a tada je komentirao kako je to učinio jer je bio užasnut brzinom razvoja umjetne inteligencije u posljednje vrijeme te je upozorio kako je utrka za AGI riskantno kockanje s vrlo negativnim potencijalom.

Iako bunker službeno nikada nije planiran ili najavljen, tj. o njemu nije bilo govora u javnosti, prema Huo, razmišljanja o njemu pokazuju razmjere zabrinutosti i straha lidera kompanije zbog onoga što bi njihova tehnologija mogla osloboditi, ali i pokazuje koliko su daleko ljudi poput Sutskevera spremni ići u očekivanju transformativnog i potencijalno kataklizmičkog novog razdoblja.

Izvor: NY Post