Facebooku, odnosno Meti trebale su godine dok su počeli reagirati na probleme koje su njihove društvene mreže stvarale prvenstveno maloljetnicima. S vremenom su veći fokus stavili na sigurnost, ali tek nakon što je javno progovorila zviždačica Haugen. Ona je Zuckerberga i njegovu tvrtku optužila da su bili dobro upoznati sa situacijom, no nisu reagirali jer im je profit bio važniji od zdravlja mladih ljudi.

Zbog utjecaja njihova chatbota na maloljetnike sve je više na udaru i OpenAI. Među inim, protiv Altmana i tvrtke podignuta je tužba u kojoj se tvrdi da je ChatGPT poticao jednog mladića na samoubojstvo. OpenAI je, zajedno s još nekim tehnološkim kompanijama, od nedavno pod istragom američke Federalne trgovinske komisije koja istražuje potencijalno negativan utjecaj AI chatbotova na djecu i tinejdžere.

Stiže krajem mjeseca

Za razliku od Mete koja je dugo ignorirala problem, Altman ne želi čekati te su iz njegove tvrtke ovaj tjedan najavili kako pripremaju posebnu verziju svog chatbota za tinejdžere koja će imati posebne opcije roditeljskog nadzora i upravljanja. Cilj je, objavili su iz OpenAI-a, poboljšati sigurnost i zaštititi tinejdžere.

Kako bi u tome uspjeli, kompanija razvija posebnu tehnologiju koja bi trebala predvidjeti koliko godina ima korisnik, a u slučaju da to ne može ocijeniti, automatski će prebaciti chatbot na verziju namijenjenu maloljetnicima. A kada se korisnici identificiraju kao mlađi od 18, njima će biti dostupno iskustvo ChatGPT-a u skladu s godinama, što znači da im se neće prikazivati seksualna i drugi neprimjeren sadržaj za njihove godine. Također, u nekim rijetkim situacijama, spominje se i mogućnost uključivanja snaga zakona.

Prilikom najave promjena za ovaj chatbot koje se odnose na maloljetnike, Sam Altman je na službenom blogu napisao kako im je sigurnost ispred privatnosti i slobode za tinejdžere te kako, zbog činjenice da je AI nova i moćna tehnologija, maloljetnici trebaju značajnu zaštitu. On je još prošlog mjeseca najavio roditeljske kontrole za ChatGPT, a njihovo stupanje na snagu očekujemo krajem ovog mjeseca.

Izvor: CNBC