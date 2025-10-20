Britansko ministarstvo obrane (MoD) istražuje tvrdnje da su ruski hakeri ukrali stotine osjetljivih vojnih dokumenata i objavili ih na dark webu.

Datoteke sadrže podatke o osam baza Kraljevskog ratnog zrakoplovstva i Kraljevske mornarice, kao i imena i e-mail adrese osoblja ministarstva obrane, izvijestio je list Mail On Sunday.

Kibernetički kriminalci pristupili su predmemoriji datoteka hakiranjem tvrtke za održavanje i gradnju Dodd Group, pišu novine.

Zauzimamo robustan i proaktivan pristup kibernetičkim prijetnjama koje bi mogle predstavljati rizik za nacionalne interese, rekao je glasnogovornik ministarstva obrane.

Aktivno istražujemo tvrdnje da su informacije koje se odnose na ministarstvo obrane objavljene na dark webu. Radi zaštite osjetljivih operativnih informacija, nećemo dalje komentirati detalje, dodaje.

Dokumenti koji su procurili navodno sadrže informacije o nizu osjetljivih baza zrakoplovstva i mornarice, uključujući RAF Lakenheath u Suffolku, gdje su stacionirani američki zrakoplovi F-35.

Hakiranje se dogodilo nakon niza povreda podataka u ministarstvu obrane.

Osobni podaci pripadnika vojske i veterana, uključujući imena, bankovne podatke i neke adrese, nalazili su se u sustavu obračuna plaća kojem je pristupljeno tijekom velikog hakerskog napada otkrivenog prošle godine.

Pogođeno je do 272.000 vojnika.

Iste godine vlada je tajno uspostavila Rutu odgovora za Afganistan za ljude u zemlji čije su podatke "greškom" objavili dužnosnici obrane u veljači 2022.