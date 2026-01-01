Ako mislite da su pametni telefoni, pogotovo oni viših kategorija, već sada skupi, onda vas ove godine ne očekuju dobre vijesti. Kako se govori već neko vrijeme, kupci se trebaju pripremiti na priličan skok cijena uređaja potrošačke elektronike - od pametnih telefona preko tableta, pametnih satova pa do računala.

Razlog je memorija, odnosno nestašice memorije za takve uređaje. Kada dođe do takve nestašice, odnosno kada potražnja premaši ponudu, onda dođe do rasta cijena, a taj rast bi mogao biti prilično brutalan. O kakvom se skoku radi najbolje možemo vidjeti na primjeru Samsunga koji je u studenom podigao cijene pojedinih memorijskih čipova za čak 60 posto u odnosu na rujan. A takva poskupljenja nastavit će se i dalje.

Kriva je umjetna inteligencija

Dok su razlozi za posljednja velika poskupljenja bili koronavirus te početak rusko-ukrajinskog rata, sada je glavni krivac zašto ćete uskoro telefone plaćati skuplje - umjetna inteligencija.

Naime, proizvođači memorije svoje resurse i proizvodnju usmjeravaju prema infrastrukturi za razvoj i treniranje umjetne inteligencije, što im je financijski isplativije u odnosu na proizvodnju memorije za telefone. Velike tehnološke kompanije poput Mete, Microsofta i Googlea ranije su najavile masivna ulaganja u podatkovne centre, a prema ranijem izvještaju tvrtke McKinsey & Company, investicije u AI infrastrukturu do kraja godine mogle bi porasti na čak 7 bilijuna dolara.

Prema nedavnom istraživanju Counterpoint Researcha, za posljednji kvartal prošle godine prognozirano je povećanje cijene memorije od čak 30 posto te povećanje od dodatnih 20 posto početkom ove godine. Zbog takvog povećanja cijena koje bi se trebalo odraziti i na poskupljenja pametnih telefona, analitičari očekuju kako će 2026. godine to tržište biti u minusu u odnosu na godinu prije.

Najugroženiji jeftini Androidi

Cijena proizvodnje pametnih telefona već je ove godine skočila kojih 8 do 10 posto, a sljedeće godine taj će se trend nastaviti i dalje. Prema direktorici istraživanja iz IDC-a Nabili Popal, povećanje cijena proizvodnje uskoro bi se moglo osjetiti i na povećanju cijena samih telefona, a prvi će biti na udaru jeftini telefoni koji rade na Androidu. Naime, takvi jeftiniji uređaji obično imaju manju prodajnu maržu pa kompanije imaju manje manevarskog prostora za amortizaciju rasta cijena proizvodnje.

Za njih će biti gotovo nemoguće ne podići cijene, komentirala je situaciju koju možemo očekivati na tržištu jeftinijih Androida Popal.

No to nije jedini problem za one koji razmišljaju o kupovini jeftinijih Androida jer bi zbog toga kompanije mogle i odgoditi neke takve modele i fokusirati se na skuplje i profitabilnije telefone.

Izvor: CNN