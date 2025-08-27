Kineska kompanija BYD u kratko je vrijeme postala jedna od najdominantnijih sila među proizvođačima električnih automobila. U svojoj ponudi imaju brojne različite modele, od jeftinih gradskih vozila do jurilica koji se s performansama mogu mjeriti s puno razvikanijim i skupljim konkurentima. Kao i drugi kineski proizvođači, ključ uspjeha leži u odličnom omjeru cijene i kvalitete te su današnji automobili made in China moderna vozila s naprednom tehnologijom kojima zavide i tradicionalni proizvođači sa zapada.tri vijesti o kojima se priča Mogu li te promjene nestati? Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi We're goin' up, up, up… Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena Ozbiljne posljedice Znanstvenici upozoravaju na opasnost koja prijeti Jadranu: "Očekivali smo to tek krajem stoljeća..."
Iako je BYD često punio naslovnice s modelima poput Seagulla (odnosno Dolphin Surfa) čija cijena iznosi nepobjedivih manje od 10 tisuća dolara na kineskom tržištu, kompanija ne zaostaje niti kada su u pitanju skupi električni hiperautomobili.
Početkom ove godine tako su u okviru svog brenda sportskih jurilica Yangwang predstavili model U9 čija četiri električna motora donose snagu od 1300 KS. BYD je naknadno predstavio i novu verziju ovog automobila, U9 Track Edition čije si performanse uistinu impresivne. Naime, njegova snaga iznosi skoro 3000KS.
A kada se takav monstrum pojavi na stazi, obaraju se rekordi. Yangwang U9 Track Edition na stazi ATP Automotive Testing Papenburg u Njemačkoj dosegao je brzinu od čak 472.41 km/h, što predstavlja rekord za maksimalnu brzinu koji je postigao električni automobil.
Sve smo bliži 500 km/h
U9 Track Edition dolazi s posebnim BYD-jevim DiSus-X inteligentnim sustavom upravljanja karoserijom, ima pogonski sklop s četiri motora maksimalne snage od 744KS, a pri obaranju rekorda korištene su posebne gume napravljene za vožnju na stazi koje su razvijene u suradnji s indonezijskom kompanijom Giti Tire.
Iz BYD-a su se pohvalili kako ovo predstavlja prvi puta da je jedan kineski brend ostvario rekord na ovom polju, što je ne samo veliki korak za kinesku automobilsku industriju, već je riječ o značajnom ostvarenju i za cijelu industriju električnih vozila.
Kada se govori o rekordima na ovom tržištu, svakako treba spomenuti i Matu Rimca i njegovu Neveru. Model Nevera R koji je limitiran na 40 primjeraka nedavno je postavio čak 24 nova rekorda na tržištu električnih vozila. Među inim, Never R s maksimalnom brzinom od 431,45 km/h postala je najbrži serijski električni automobil na svijetu, a BYD je sada podigao ljestvicu maksimalne brzine za više od 40 km/h te se možemo pitati koliko smo daleko od trenutka kada će jedan električni automobil probiti nevjerojatnu granicu od 500 km/h.
Izvor: Car and Driver