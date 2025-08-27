Kineska kompanija BYD u kratko je vrijeme postala jedna od najdominantnijih sila među proizvođačima električnih automobila. U svojoj ponudi imaju brojne različite modele, od jeftinih gradskih vozila do jurilica koji se s performansama mogu mjeriti s puno razvikanijim i skupljim konkurentima. Kao i drugi kineski proizvođači, ključ uspjeha leži u odličnom omjeru cijene i kvalitete te su današnji automobili made in China moderna vozila s naprednom tehnologijom kojima zavide i tradicionalni proizvođači sa zapada.

Iako je BYD često punio naslovnice s modelima poput Seagulla (odnosno Dolphin Surfa) čija cijena iznosi nepobjedivih manje od 10 tisuća dolara na kineskom tržištu, kompanija ne zaostaje niti kada su u pitanju skupi električni hiperautomobili.

Početkom ove godine tako su u okviru svog brenda sportskih jurilica Yangwang predstavili model U9 čija četiri električna motora donose snagu od 1300 KS. BYD je naknadno predstavio i novu verziju ovog automobila, U9 Track Edition čije si performanse uistinu impresivne. Naime, njegova snaga iznosi skoro 3000KS.

A kada se takav monstrum pojavi na stazi, obaraju se rekordi. Yangwang U9 Track Edition na stazi ATP Automotive Testing Papenburg u Njemačkoj dosegao je brzinu od čak 472.41 km/h, što predstavlja rekord za maksimalnu brzinu koji je postigao električni automobil.

Sve smo bliži 500 km/h

U9 Track Edition dolazi s posebnim BYD-jevim DiSus-X inteligentnim sustavom upravljanja karoserijom, ima pogonski sklop s četiri motora maksimalne snage od 744KS, a pri obaranju rekorda korištene su posebne gume napravljene za vožnju na stazi koje su razvijene u suradnji s indonezijskom kompanijom Giti Tire.

Iz BYD-a su se pohvalili kako ovo predstavlja prvi puta da je jedan kineski brend ostvario rekord na ovom polju, što je ne samo veliki korak za kinesku automobilsku industriju, već je riječ o značajnom ostvarenju i za cijelu industriju električnih vozila.

Kada se govori o rekordima na ovom tržištu, svakako treba spomenuti i Matu Rimca i njegovu Neveru. Model Nevera R koji je limitiran na 40 primjeraka nedavno je postavio čak 24 nova rekorda na tržištu električnih vozila. Među inim, Never R s maksimalnom brzinom od 431,45 km/h postala je najbrži serijski električni automobil na svijetu, a BYD je sada podigao ljestvicu maksimalne brzine za više od 40 km/h te se možemo pitati koliko smo daleko od trenutka kada će jedan električni automobil probiti nevjerojatnu granicu od 500 km/h.

Izvor: Car and Driver

