Hrvatski gaming studio ANIQ, prva tvrtka Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1, objavio je nove detalje o svojoj nadolazećoj videoigri SHROT, projektu koji je već privukao pažnju ljubitelja retro pucačina i gaming zajednice. Igra sada ima svoju stranicu na Steamu, gdje je igrači mogu dodati na svoje liste želja i pratiti daljnji razvoj.

SHROT na Steamu (Foto: ANIQ)

SHROT se oslanja na estetiku i mehanike klasičnih FPS naslova iz devedesetih, poput DOOM-a, Duke Nukema i domaćeg Serious Sama. Prema riječima autora, cilj igre je jednostavan – pružiti brzu, zabavnu i opuštajuću akciju bez prevelike kompleksnosti ili narativa. Igrači preuzimaju ulogu kamiondžije u distopijskoj verziji Amerike, koji se uz dozu sarkazma i crnog humora suočava s hordama izvanzemaljaca i mutanata.

Kamiondžiji je glas posudio bloger Krule čiji karakterističan humor i dijalekt donose igri lokalni šarm, dok razvojni tim planira uključiti i samu zajednicu u proces kreiranja dijaloga.

Globalne ambicije i lokalni identitet

Bloger Krule (Foto: ANIQ)

Jedna od značajnijih novosti koje je ANIQ predstavio jest co-op multiplayer mod u kojem do četiri igrača mogu zajednički sudjelovati u borbama protiv neprijatelja, a igrači će moći sudjelovati i u izradi vlastitih arena koje će moći dijeliti s drugima. Najpopularnije kreacije bit će istaknute putem glasovanja zajednice.

Igra će biti dostupna na 20 jezika, među kojima i hrvatskom, a studio razmatra i lokalizaciju na, kako kažu, međuslavenski jezik, čime bi dodatno naglasili identitet glavnog junaka i slavensku notu projekta.

Direktor studija Dominik Cvetkovski ističe kako je lansiranje igre na Steamu važan korak za daljnji razvoj: Sada kada smo SHROT najavili na Steamu, vjerujem da će biti lakše dolaziti do izdavača, investitora, ali i do ciljanog communityja. Stvarno smo zahvalni na Games Croatia na Steamu jer vjerujem kako je i on doprinio velikom broju wishlistova.

Prema planu, izlazak igre očekuje se 2026. godina, a do tada ANIQ nastavlja širiti zajednicu i razvijati sadržaj. Studio trenutačno pregovara s potencijalnim izdavačima i investitorima, a razvoj igre, kako navode, napreduje ubrzanim tempom.

Kako kažu iz ove kompanije, SHROT već nosi etiketu “najkontroverznije igre godine”, ponajviše zbog svog opisa na Steamu: No ‘woke’ crap. No politics. No propaganda. No filter.