Hrvatski gaming studio najavio retro pucačinu na kojoj surađuju s Blogerom Krulom

Hrvatski gaming studio ANIQ najavio je projekt vrijedan 1,14 milijuna eura zanimljiva imena - SHROT. S ovom old school retro pucačinom ekipa iz ANIQ-a ne želi ponovno izmišljati žanr ili komplicirati s nepotrebnim detaljima, već gamerima želi pružiti sate opuštanja i užitka. SHROT je zapravo akronim za Shoot, Hit, Reload, Overkill, Terminate te je igra inspirirana DOOM-om, L4D2, Wolfensteinom, Duke Nukemom, ali ponajviše domaćim Serious Samom.

Kako je objasnio direktor studija i producent Dominik Cvetkovski, cilj je upaliti igru, kretati se linearno kroz priču, prolaziti arene i ubijati što više vanzemaljskih čudovišta. Jednostavno i bez filozofije. Nećete znati koje je seksualne orijentacije glavni lik, niti kojoj političkoj struji pripada, jer koga briga? Cilj je doći kući s posla, upaliti igru, ubijati aliene i opustiti se, ističe Cvetkovski.

Svoj obol igri dao je i - Bloger Krule

Bloger Krule (Foto: ANIQ)

Još jedna zanimljivost oko ove igre jest što glavnom protagonistu, vozaču kamiona u futurističkoj Americi, glas posuđuje dobro poznato ime hrvatske internetske scene - Bloger Krule. No njegova je uloga u ovoj igri veća od davanja glasa jer, kao scenarist, daje dozu autentičnosti i lokalnog šarma. Kada su ga iz ANIQ-a kontaktirali, Bloger Krule prvo je mislio da je riječ o nekoj šali, no kada je shvatio da je projekt ozbiljan, odlučio se pridružiti jer za sebe kaže da je i on konzument videoigara.

Ne žele publiku, nego zajednicu

Iz ANIQ-a kažu kako za SHROT ne žele publiku, nego zajednicu koja će s njima moći sudjelovati u procesu razvoja (moći će predlagati imena likova, neprijatelja, komentirati dizajn oružja, sudjelovati u testiranju itd.) kroz Discord server i društvene mreže. Usprkos imenu, SHROT nije zamišljen kao nekakav eksperiment, već kao ambiciozan i ozbiljan proizvod. Kad kažeš nekome da radiš igru koja se zove SHROT, prvo se nasmije. A onda, kad mu pokažeš gameplay, vizuale, digne obrve jer SHROT nije smeće, nego punokrvna pucačina s imenom koje pamtiš, komentirao je Cvetkovski.

Inače, ANIQ je prva tvrtka Poduzetničkog inkubatora PISMO koja je do sada bila poznata kao B2B game development studio s klijentima diljem svijeta. Nakon više od stotinu isporučenih projekata, odlučili su se za novi veliki korak i pokretanje vlastite produkcije.