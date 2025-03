Šef Take-Two objasnio zašto nema novih informacija o GTA 6, a razlog je prilično zanimljiv

O novom naslovu iz franšize Grand Theft Auto glasine kruže godinama, a uzbuđenje je dodatno poraslo nakon što je Take-Two Interactive krajem 2023. objavio prvi teaser za ovu videoigru. Za mnoge, to je najiščekivanija igra u povijesti koja bi mogla oboriti sve rekorde, a dio gamera već je najavio godišnje odmore i bolovanja jednom kada Grand Theft Auto 6 postane dostupan.

Jeste li spremni platiti 100 dolara samo za jednu videoigru?

Dok su gameri nestrpljivi, iz Rockstara su prilično tajnoviti. Iako je poznato kako bi se igrala na tržištu trebala pojaviti tijekom jeseni, službenih informacija nema pa nam ostaje samo pratiti glasine i nagađanja. Jedna od tih glasina kaže kako bi to moglo biti 28. listopada, no nema nikakve potvrde da će tada zaista početi prodaja.

Dok neki govore kako razvoj igre još nije gotov te niti u Rockstaru nisu sigurni hoće li uspjeti dovršiti igru do jeseni, postoji još jedan razlog zašto iz ove kompanije šute o datumu početka prodaje igre. Kako je u jednom nedavnom intervjuu objasnio šef Take-Two Interactivea, vlasnika Rockstara, Strauss Zelnick, dok neki izdavači unaprijed najavljuju vrijeme kada će se njihove igre pojaviti u prodaji, on vjeruje kako njihova taktika šutnje pridonosi povećanju očekivanja i uzbuđenja oko ove igre. A to je uzbuđenje itekako veliko među brojnim ljubiteljima ove franšize: Iščekivanje tog naslova moglo bi biti najveće koje sam ikada vidio u zabavnoj industriji, komentirao je.

To možda nije najbolje rješenje, ali...

Zelnick je pri tome naglasio kako će marketinške materijale za igru dostaviti relativno blizu predstavljanja, naglasivši kako to možda i nije najbolje rješenje, odnosno da njegove odluke nisu uvijek ispravne, no to je ono što pokušavaju napraviti.

Ako ništa drugo, saznali smo kako u neko skorašnje vrijeme nećemo saznati neke dodatne informacije oko Grand Theft Auta, odnosno datuma kada će se ova igra pojaviti na tržištu.

Osim ljubitelja videoigara i ove franšize, taj je datum važan i za brojne druge gamerske kompanije. Kako smo već pisali, one namjeravaju prilagoditi predstavljanje svojih najjačih naslova upravo izlasku GTA 6. Naime, ne žele svoje najjače adute predstaviti otprilike u isto vrijeme kada će se na tržištu pojaviti novi GTA jer je jasno kako niti jedna igra ne može parirati Grand Theft Autu, što će se negativno odraziti i na prodaju igara.

